Kvíz: Vyznáte se ve slavných českých filmových písních? 10 z 10 dají jen ti největší borci
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Kvíz: Vyznáte se ve slavných českých filmových písních? 10 z 10 dají jen ti největší borci
Článek byl publikován 28.11.2026 08:01
Jako malá byla v sektě, v Čarodějkách pak bojovala s démony a později se postavila mocným mužům Hollywoodu....
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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