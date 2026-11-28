Tenis bez tebe není stejný! Sinner po operaci dojal sportovní svět, ozvali se Vonnová, Becker i Duplantis
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Tenis bez tebe není stejný! Sinner po operaci dojal sportovní svět, ozvali se Vonnová, Becker i DuplantisZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 28.11.2026 08:10
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