V soudní síni se mluvilo podle scénáře
V Praze se 20. listopadu 1952 otevřel jeden z nejznámějších politických procesů československého dvacátého století. Před Státním soudem stanulo čtrnáct mužů, mezi nimi bývalý generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, někdejší ministr zahraničí Vladimír Clementis a další vysocí funkcionáři komunistického aparátu. Oficiální název hovořil o vedení protistátního spikleneckého centra. Už samotná obžaloba vytvářela obraz rozsáhlého nepřátelského spiknutí sahajícího do vedení státu. Nebyla to však nezávislá rekonstrukce skutečnosti, ale výsledek politicky řízeného vyšetřování.
V čele žalobců stál Josef Urválek. Předsedajícím soudcem byl Jaroslav Novák. Obžalovaní postupně pronášeli vyjádření, která působila jako naučené texty. Režim si dával záležet, aby veřejnost neviděla zápas dvou stran před nestranným soudem, nýbrž předem připravené potvrzení údajné zrady. Z procesu byly pořizovány filmové i zvukové záznamy a vybrané pasáže vysílal Československý rozhlas. Právě tyto nahrávky dnes umožňují slyšet, jak vypadalo politické divadlo, v němž se rozhodovalo o životech.
Jak se z tvůrce režimu stal nepřítel
Slánský nebyl odpůrcem komunistického systému, kterého by stát dopadl při tajné činnosti. Patřil naopak k jeho budovatelům a po únoru 1948 nesl významný podíl na mocenské struktuře strany. To dělá celý případ obzvlášť výmluvným. Stalinistický aparát se mohl obrátit nejen proti svým skutečným kritikům, ale i proti lidem, kteří pomáhali zavádět jeho pravidla. Příslušnost k vítězné straně neposkytovala záruku bezpečí, jestliže se politické centrum rozhodlo najít nového vnitřního nepřítele.
Pro pochopení procesu je důležitý sovětský kontext. Po roztržce mezi Stalinem a jugoslávským vůdcem Titem panovala ve východním bloku atmosféra podezírání a honů na údajné zrádce. Vyšetřování používala model představující smyšlenou síť agentů, sabotérů a zahraničních spojení. Československý proces spojil tento obraz i s otevřeným antisemitismem. U řady obžalovaných byl zdůrazňován židovský původ a obžaloba pracovala s antisemitskými stereotypy převlečenými do politického jazyka.
Přiznání, která se nejdřív musela vyrobit
Když dnes slyšíme dobový záznam, mohou slova obžalovaných na první poslech působit jako dobrovolné doznání. Jenže při výsleších předcházely veřejnému procesu dlouhé měsíce izolace, psychického a fyzického nátlaku a nacvičování odpovědí. Vyšetřovatelé nepotřebovali zjistit, co se stalo. Potřebovali vytvořit obraz viny, který zapadne do politického zadání. Doznání tak nebyla cílem dokazování, ale jeho výrobkem.
Veřejné líčení mělo několik adresátů. Domácímu publiku vysílalo varování, že nepřátelé mohou být kdekoli. Stranickému aparátu připomínalo, že loajalita je podmíněná a každá kariéra může během chvíle skončit. A zahraničním spojencům mělo dokazovat odhodlání československého vedení čistit vlastní řady od údajných spiklenců. Tím se také vysvětluje rozsah propagandy. Obyčejný soudní rozsudek by takový účinek neměl; bylo zapotřebí veřejného představení.
Čtrnáct obžalovaných a jedenáct rozsudků smrti
Proces probíhal do 27. listopadu 1952. Všech čtrnáct obžalovaných bylo odsouzeno a jedenáct z nich dostalo trest smrti. Popravy se uskutečnily 3. prosince. Tři muži byli odsouzeni k doživotnímu vězení. Pod čísly, která se v přehledech procesu opakují, zůstávají konkrétní rodiny, ztracené životy a dlouhodobé důsledky pro jejich blízké. Mezi odsouzenými byli lidé různého původu a kariér; společným jmenovatelem nebyla prokázaná existence spiknutí, nýbrž politická potřeba jej veřejně předvést.
Obzvlášť znepokojivé je, že mnozí tehdejší diváci či posluchači neměli důvod dostat se ke skutečným podkladům vyšetřování. Viděli pouze finální verzi, kterou režim dovolil šířit. Rozhlasový přenos zde neplnil kontrolní roli svobodných médií. Stal se prodlouženou rukou aparátu a pomáhal vytvářet iluzi, že vinu potvrzuje samotný hlas obžalovaného.
Hlasy, které měly potvrdit lež, dnes vypovídají proti ní
Po desetiletích se část původních nahrávek našla a Národní archiv je zpřístupnil veřejnosti. Vedle propagandistických sestřihů jsou dostupné také části originálních zvukových pásů a popisy jednotlivých dnů soudního jednání. Jde o neobvyklý pramen: člověk nemusí spoléhat jen na pozdější vzpomínky a učebnicové zkratky. Může slyšet rytmus soudního líčení, čtení obžaloby a opakované formulace, které byly součástí připraveného obrazu viny.
Samotný zvuk ovšem nevypovídá automaticky o všem. Nezachycuje, co se dělo ve vyšetřovacích celách, ani každou fázi politického rozhodování. Právě proto jej musíme číst spolu s dalšími historickými prameny. Jeho největší síla spočívá v obrácené funkci: nahrávky původně určené k ospravedlnění odsouzení dnes připomínají, jak snadno lze procedury soudní moci proměnit v nástroj politického násilí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Národní archiv – Proces s Rudolfem Slánským, filmové a zvukové záznamy a dokumentace hlavního líčení [2]. img ai generated