Absolutní slavicí se stala Ewa Farna, jak už jsme vás informovali. Mezi muži vítězství podruhé obhájil Václav Noid Bárta a kapelám dál kralují Kabáti. Zajímavé ale je, kolik vlastně získali hlasů. Jejich počty na předních pozicích nyní zveřejnila televize Nova, která Slavíky živě vysílala.
Padl rekord v počtu hlasů
A alespoň z hlediska počtu hlasů je zjevné, že Slavíci ještě fanoušky a diváky opravdu zajímají. Poslali totiž dohromady 2,5 milionu hlasů, což je podle TV Nova v novodobé historii této hudební ankety rekord.
Absolutní slavicí pro rok 2026 je znovu Ewa Farna, která ovládla i kategorii zpěvaček před Lucií Bílou a Monikou Absolonovou. Farna vyhrála na celé čáře, dalo by se říci, že o „parník“. Získala totiž přes sto tisíc hlasů (100 387), zatímco druhá v pořadí Lucie Bílá přes 81 tisíc (81 789). Bronzová slavice Monika Absolonová dostala od fanoušků 66 765 hlasů.
Největší překvapení se však odehrálo mezi zpěváky. Stejně jako u Farne, která letos uspořádala tři mamutí koncerty v pražském Edenu, se vítězství očekávalo u Marka Ztraceného, který uspořádal obří koncert na Letné. Jenže to se nestalo.
Noid vyhrál s velkým náskokem
Vítězem je Václav Noid Bárta s 91 700 hlasy, zatímco Marek Ztracený dostal sotva polovinu z toho, konkrétně 43 456 hlasů. Lepší výsledek měla i bronzová slavice Monika Absolonová. Reakci Marka Ztraceného si můžete přečíst v článku tady. Stříbrná příčka patří Vojtěchu Dykovi, kterému fanoušci poslali 54 452 hlasů.
Naopak vše při starém zůstalo u hudebních skupin. Mezi kapelami nenašel Kabát se 57 633 hlasy ani letos přemožitele, za ním skončili Chinaski (41 521) a Mirai (35 672).
Tisíce hlasů po Charlotte Gott
V kategorii HIP HOP & RAP uspěl Calin se 61 810 hlasy, s velkým odstupem druhý byl ATMO music se 26 782 hlasy a třetí Viktor Sheen / BUKA se 22 750 hlasy.
Objevem roku se stala dcera zesnulého Karla Gotta Charlotte Gott, která dostala 66 445 hlasů. Do Síně slávy vstoupili bratři Nedvědi.
Zdroje: Autorský text, TV Nova
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