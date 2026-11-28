Více než 140 tun ledu, přes 40 soch a tisíce hodin práce. Na pražském Černém Mostě vyrostl ledový svět. Návštěvníky čekají mamuti, pohádkové postavy i skluzavky. Nechybí ani ledový tunel či podmořské království.
Zima nemusí znamenat jen sníh a mráz za okny. V areálu obchodního centra Westfield Černý Most se otevřela atrakce ICE MAGIC. Na její podobě pracovalo 27 řezbářů a řemeslníků z Evropy a Asie, kteří společnými silami vytvořili přes 40 postav a objektů. K jejich výrobě spotřebovali více než 140 tun čirého a barevného ledu.
Celý prostor je rozdělený do osmi tematických světů. Návštěvníci se mohou vydat například za Aladinem a jeho kouzelnou lampou, třemi prasátky nebo do podmořského království s Poseidonem a mořskou vílou. Nechybí ani ledový tunel, kterým lze projít, nebo královský trůn, na který se mohou návštěvníci posadit.
Obří mamuti i pohádkový kočár
Jednou z nejvýraznějších částí expozice je pravěký svět s mamuty. Na vytvoření podobizen těchto obrů umělci spotřebovali více než 16 tun barevného ledu. Zvířecí motivy doplňují další ledové sochy, které mají připomínat dávno minulou dobu.
Další část zdobí pohádkový kočár, medvědí spřežení či dva a půl metru vysoký královský lev. Návštěvníci mohou jednotlivé sochy nejen prohlédnout, ale na některých místech se také vyfotit nebo si připravené atrakce vyzkoušet na vlastní kůži.
Svézt se mohou po dvou ledových skluzavkách dlouhých devět a deset metrů nebo se posadit na ledovou lavičku či do obrovské nakousnuté housky. Před chladem je ochrání ponča, která jsou zdarma k zapůjčení hned u vstupu.
Řemeslníci pracovali tisíce hodin
Za výslednou podobou expozice stojí obrovský kus umělecké a řemeslné práce. Jednotlivé ledové bloky váží přes 120 kilogramů, přičemž jejich opracování vyžaduje speciální nástroje, přesnost i značnou fyzickou sílu.
„Pro nás řezbáře je milou příležitostí pracovat na tak rozsáhlé ledové výstavě. Většinou pracujeme se dřevem nebo děláme písek či sníh, ale pracovat s ledem je vzácná příležitost, která se jen tak nenaskytne,” popsal jeden z řemeslníků.
Řezbáři tak využili mimo jiné motorové pily a dláta, kterými z masivních bloků postupně vytvářeli jednotlivé postavy a detaily.
„Naším cílem není jen ukazovat krásné ledové sochy. Chceme lidem přinášet radost, vykouzlit úsměv na tváři a vytvářet společné vzpomínky. Naši umělci věnovali svým dílům desítky hodin práce, přesto vědí, že jednoho dne všechno roztaje,” uvedl hlavní organizátor ICE MAGIC Praha Marek Zelnický.
Velkou součástí kouzla ledového umění je také jeho pomíjivost. Sochy eventuálně roztají a jejich letošní podoba se už nebude opakovat.
Sochy mají vydržet až do března
Ledový svět zůstane otevřený až do března, loni atrakci navštívily desetitisíce lidí. Expozice se nachází před západním vstupem do obchodního centra, směrem k metru a autobusovému terminálu Černý Most. Otevřeno je denně od 9 do 21 hodin, poslední návštěvníci mohou vstoupit ve 20:30.
Expozice potrvá do 21. března 2027. Dospělí zaplatí 249 korun, zvýhodněné vstupné stojí 199. Vzhledem k nízkým teplotám organizátoři doporučují teplé oblečení.