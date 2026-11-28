Rozpočtový strop patří mezi nejpřísněji hlídaná pravidla ve formuli 1. Kontrola jeho dodržování však trvá velmi dlouho, a proto až nyní, dva závodní víkendy před koncem sezóny 2026, vydala FIA zprávu o tom, že kromě dvou všechny ostatní týmy pravidla rozpočtového stropu v roce 2025 dodržely.
Porušením regulí se provinily stáje Alpine a Williams. Nicméně v případě francouzského týmu zůstalo vše pouze u pokuty, neboť se jednalo jenom o procedurální porušení pravidel, nikoli skutečné nedodržení výdajového limitu.
U týmu z Grove to však už byla jiná písnička. Tým, který loni překvapil několika fantastickými výsledky, v loňském roce překročil rozpočtový strop o 627 tisíc liber (cca 18,3 milionů Kč), tedy o 0,48 %.
Letos trápící se tým byl za tento prohřešek potrestán pokutou, jejíž hodnota nebyla zveřejněna, a omezením času na aerodynamické testování o 1,5 % na následujících dvanáct měsíců.
Pro porovnání Red Bull v roce 2021 překročil rozpočtový strop o 1,86 miliónů liber (cca 54,4 milionů Kč), což činilo 1,6 % nad povolený limit. Tehdy dostala rakouská stáj pokutu vyšší než 6 milionů liber (cca 175,5 milionů Kč) a 10% omezení času na CFD testování, což tým v následujících letech rozhodně bolelo.
Trest pro Williams tedy nevypadá tak tvrdě. Pojďme se ale nejprve podívat, jak k překročení rozpočtového stropu v britské stáji vlastně došlo.
Šéf stáje James Vowles tvrdí, že se do výdajů spadajících pod rozpočtový strop počítaly položky, od kterých to nečekal. Samotný rozpočtový strop má totiž spoustu výjimek a rozhodně do něj nespadají všechny výdaje týmů. Někdy tedy může být komplikované přesně určit, co se do něj započítává a co ne.
Mezi položky, které do něj nespadají, patří: platy jezdců, platy tří nejlépe placených zaměstnanců kromě jezdců, marketing, lidské zdroje, právní služby a cestovní náklady.
„V pozadí toho všeho stojí to, že firemní struktura Williamsu se od roku 1977 zásadně nezměnila a v moderním světě už nebyla vhodná pro svůj účel,“ řekl James Vowles.
„Šli jsme do toho se záměrem být zcela otevření a transparentní s FIA, čehož jsme se celou dobu drželi, přestože jsme věřili, že tyto náklady nebudou součástí rozpočtového stropu, protože šlo o restrukturalizaci společnosti.“
„Byla to restrukturalizace společnosti, která nás dostala přes limit, a jak jste viděli, v tomto případě jsme ho překročili o 600 tisíc liber. Samotná FIA poznamenala, že jsme z toho nezískali žádnou finanční ani sportovní výhodu. A jak můžete vidět, tak podle toho upravila také trest,“ pokračoval britský inženýr.
„Naší interpretací bylo, že tyto výdaje nespadají pod strop. Interpretace FIA byla, že tam spadají. A po spoustě diskuzích jsme se samozřejmě přiklonili na stranu FIA,“ uznal chybu týmu Vowles.
Bývalý závodní inženýr Mercedesu nicméně prohlásil, že šlo pouze o jednorázovou změnu: „Nerestrukturalizujete vaši společnost každý rok. Ideálně to děláte jednorázově.“
O porušení pravidel věděla stáj od Mezinárodní automobilové federace údajně už měsíc předem. „Oslovili nás a dali nám vědět, že z naší strany došlo k možnému překročení rozpočtu. Musím říct, že FIA byla po celou dobu velmi dobrá. Myslím, že mají strašně náročnou práci s posuzováním prohřešků, a to nejen našich, ale napříč startovním roštem.“
„A ano, jak jsem řekl, šli jsme do toho s plnou vírou v to, že to, co jsme dělali, bylo v souladu s rozpočtovým stropem. Přesto jsme to přiznali a řekli: ‚Dobře, překročili jsme rozpočet. Přijímáme to.‘“
Rozpočtový strop má ve své podstatě pomáhat menším týmům dotáhnout se na ty větší. Avšak James Vowles ho v posledních měsících kritizoval z toho důvodu, že ztěžuje slabším týmům investovat do svých systémů, aby dohnaly silnější. Co se týče jeho porušení, ovšem tvrdí, že nemá žádnou souvislost s tím, co v poslední době říkal.
„Myslím, že sportu by v důsledku těchto událostí prospělo určité sjednocení pravidel. Jak ale můžete vidět, právě se pohybujeme na samé hranici. Já se jen snažím dělat základní věci, jako je restrukturalizace týmu. Mimochodem napříč celým startovním polem je tato organizační struktura v podstatě standardem. Rozdíl je však v tom, že já se ji teď snažím zavést v rámci rozpočtového stropu,“ postěžovala si hlava stáje, pro kterou závodí Carlos Sainz a Alexander Albon.
„Myslím si tedy, že to akorát posiluje zprávu, že jsme v tomto ohledu v nevýhodě a že nás to bolí,“ shrnul Vowles.