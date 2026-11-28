Od konce listopadu do poloviny prosince patří česká města Krampusákům. Průvody čertovských masek z Česka, Rakouska a Německa projdou letos parky, výstavišti i ulicemi a první z nich začíná už dnes večer v Plzni. Kdo chce vyrazit s dětmi nebo na večerní podívanou, má během tří víkendů na výběr z pěti termínů.
Plzeňský pivovar otevírá sezonu už dnes večer
Letošní sérii otevřela Praha. Další průvod je již dnes, a to v areálu plzeňského pivovaru na adrese U Prazdroje 64/7, kam přijede šest skupin z Česka, Německa a Rakouska v propracovaných maskách a kožešinových kostýmech. Hudební kulisu večera obstará kapela Kabát Revival West, která zahraje hned dvakrát, poprvé v 17 hodin a podruhé v 18:30.
Mezi oba koncertní bloky zařadili pořadatelé na 17:45 divadelní vystoupení Krampus příběh o souboji dobra se zlem. V 19:15 přijde na řadu ohňová show a ve 20 hodin začne samotný Krampus Lauf, během kterého si lidé čerty prohlédnou zblízka a vyfotí se s nimi. Vstupné na celý večer stojí 250 korun.
Do pražských Riegrových sadů zamíří dvanáct skupin
O týden později, v sobotu 5. prosince 2026, hostí šestý ročník Krampuslaufu pražské Riegrovy sady. Akci pořádá skupina Dragon Krampus Český Krumlov a do parku pozvala 12 skupin z Čech, Rakouska a Německa. Brány areálu se otevřou už ve 14 hodin, takže návštěvníci mohou před setměním v klidu zajít na jídlo a horké nápoje, ohřát se u ohňů nebo si odpočinout ve vyhřívaném stanu.
Hlavní doprovodný program včetně hudby a ohnivé show začne v 16 hodin a o hodinu později, v 17 hodin, vyrazí samotný průvod, který potrvá přibližně 90 minut. Po jeho skončení lze v areálu dál zůstat. Trasa je vyznačená a vyplatí se projít ji celou, rodiče by si ale měli hlídat malé děti, protože vstup je na vlastní nebezpečí. Vstupenky se prodávají předem v síti Ticketlive po cenových vlnách za 250, 300 a 400 korun, a protože pořadatelé počítají s vyprodáním kapacity předem, na místě bude jen případný doprodej.
Brněnská show se přesouvá na výstaviště
Sobota 12. prosince staví zájemce před volbu mezi dvěma velkými akcemi, které připadají na stejný den. První z nich je Krampus Show Brno, jež se letos přesunula na nové místo do areálu Výstaviště Brno a představí až 200 krampusů, čarodějnic, andělů a démonů doplněných o čertovská auta. Areál se otevře v 17 hodin, pro držitele VIP lístků o půl hodiny dříve. V 18 hodin začne bubenická show s překvapením pro nejmenší a v 19 hodin nastoupí samotná přehlídka masek, která potrvá zhruba do 21 hodin. Areál se pak zavírá ve 22 hodin.
Pro návštěvníky, kteří stojí o těsnější kontakt s čerty ve větším kouři a tmě, chystají pořadatelé sektor Peklo 18+ přístupný výhradně dospělým po podpisu souhlasu. K mání jsou také VIP lístky s místem u zábradlí u pekelné brány, neomezenou konzumací na vyhrazených barech, focením s čerty a nahlédnutím do zákulisí. Ve druhé vlně předprodeje do 11. prosince stojí vstupenka pro dospělého 330 korun a pro děti od 4 do 14 let 230 korun, na místě pak 380 a 280 korun. Za sektor Peklo 18+ zaplatí návštěvníci 440 či 490 korun, za VIP 1040 nebo 1090 korun. Děti do tří let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
K brněnskému výstavišti se nejlépe dojede městskou dopravou na zastávku Výstaviště Hlavní vstup, odkud je to jen pár kroků. Řidiči zadají do navigace parkoviště u Vánočního nákupního centra (tato akce je na Výstavišti od 10 do 13. prosince) a odtud zamíří ke vstupu G2, vstupenka na show totiž platí i pro průchod tímto centrem. Na místě se hodí mít hotovost a pořadatelé prosí, aby lidé nechali doma zvířata, která hlasité zvuky a světla stresují.
České Budějovice chystají kilometrovou trasu
Druhou možností na sobotu 12. prosince je Výstaviště České Budějovice, kam se po loňském rekordním ročníku vrací už osmý Krampuslauf. Průvod, který pořadatelé řadí k největším v Česku, čítá přes 500 čertů z celé Evropy. Vedle krampusů dorazí i perchty.
Masky projdou po trase dlouhé více než 1000 metrů a několikahodinovou podívanou doplní pyrotechnické efekty. Areál se návštěvníkům otevře v 16 hodin a hlavní program odstartuje v 18 hodin. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a děti do 100 centimetrů mají vstup zdarma.
V Sokolově vyrazí čerti ještě za světla
Celou předvánoční sérii uzavře v neděli 13. prosince tradiční průvod čertů, krampusáků a pekelníků v Sokolově. Do města se sjedou skupiny ze čtyř zemí a akce každý rok přitahuje tisíce lidí. Průvod startuje už v 15:30, tedy ještě za denního světla, takže se dobře hodí i pro menší děti. Celé odpoledne a podvečer pak doplní doprovodný program s ohněm, hudbou, světly a kouřem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (facebook, kudyznudy, kudyznudy, krampusbrno.cz/#akce, prazdrojvisit.cz/cs/events/krampusaci-v-pivovaru).