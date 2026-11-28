Ve špajzu občas zůstane pytlík směsi na bramborové knedlíky a v lednici kus kuřecích prsou, se kterým je potřeba pohnout. Přesně v takové chvíli dělám bramborové karbanátky s kuřecími prsy. Jsou syté, jednoduché a všechno se smíchá v jedné míse. Kouzlo je právě v knedlíkové směsi, která maso spojí, dodá bramborovou chuť a v troubě vytvoří pěkně opečený povrch.
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Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Máte od oběda zbytek uvařených brambor anebo ve zapomenutí pytlík s bramborovými knedlíky? Přidejte kus kuřecího prsu a máte k večeři bramborovo-masové karbanátky
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