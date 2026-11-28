Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Můj přítel delfín, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Rodinný film Můj přítel delfín se obešel bez digitálních triků a hlavní zvířecí roli v něm odehrála skutečná delfíní samička Winter. Záchranáři pro ni nechali vyvinout speciální silikonovou vložku, aby jí protetický ocas při plavání nesklouzával. Tenhle nápad nakonec pomohl daleko za hranice floridského akvária, protože zpříjemnil nošení protéz lidem i dalším zvířatům po amputaci. Zachráněná delfínice z floridské laguny
Skutečný příběh Winter začal 10. prosince 2005 v Mosquito Lagoon nedaleko Cape Canaveral. Tehdy zhruba dvouměsíční delfíní samička se zamotala do lana od pasti na kraby, které jí na tak dlouho zaškrtilo přítok krve do ocasní ploutve, že ploutev přestala fungovat a musela se amputovat. Záchranáři zraněnou delfínici převezli do akvária Clearwater Marine na Floridě, kde dostala své jméno. V českém znění filmu pak vystupuje jako Zima.
Samotný snímek se jejím osudem jen volně inspiroval. Plachý chlapec Sawyer (Nathan Gamble), dívka Hazel, doktor Clay Haskett i konstruktér protéz doktor McCarthy jsou totiž čistě filmové postavy a celý příběh kolem nich je smyšlený. Delfínice i její umělá ploutev ale vycházejí ze skutečnosti, protože Winter před kamerou hrála sama sebe v záběrech s protézou i bez ní.
Ocas od Hangeru, vložka ze St. Petersburgu
Vyrobit pro delfínici funkční náhradu ocasu nebylo vůbec snadné. Akvárium se obrátilo na společnost Hanger, největšího amerického výrobce protéz, a ploutev vznikla v její dílně. Ukázalo se ale, že udržet umělou ploutev bezpečně a pohodlně na místě je velký problém, a tak do hry vstoupil místní výrobce zdravotnických pomůcek ALPS South z floridského St. Petersburgu. Právě tam vznikla speciální gelová vložka přesně na míru Winter, jejíž pozdější přínos pro pacienty připomíná i samotný závěr filmu.
Změna barvy vlasů i skryté detaily
Do lidských rolí tvůrci obsadili sehranou dvojici Ashley Judd a Morgana Freemana, pro které šlo o třetí z celkem pěti společných filmů. Předtím se potkali ve snímcích Sběratel polibků z roku 1997 a Těžký zločin z roku 2002, na něž později navázali ještě ve filmech Pád Bílého domu a Můj přítel delfín 2. Mladý představitel Sawyera Nathan Gamble zase musel před klapkou změnit vzhled, od přírody je totiž blonďák, kvůli natáčení si ale nechal vlasy obarvit na hnědo.
Filmaři si v příběhu pohráli i s několika nenápadnými detaily. Když se Sawyerovi představí Hazel s tím, že se jmenuje podle barvy očí, odkazuje na anglický výraz pro oříškově hnědou, tedy přesně tu barvu, kterou má chlapec ve skutečnosti. Winterinu ztrátu ocasní ploutve pak v ději jemně připomíná také delfíní přívěsek, který doktor Haskett vyřeže pro Sawyera, protože na něm ocasní ploutev schází úplně stejně jako skutečné delfínici.
Webkamera i konec v Mexickém zálivu
Stejně jako ve filmu mohli fanoušci sledovat Winter naživo i ve skutečnosti. Akvárium totiž její nádrž snímalo webovou kamerou a přenos běžel volně na stránce seewinter.com. Delfínice zůstala v Clearwater Marine až do 11. listopadu 2021, kdy v šestnácti letech zemřela na přetočení střev, a její popel následně rozprášili v Mexickém zálivu.
Rodinný film Můj přítel delfín vysílá stanice Nova Cinema dnes od 9:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).