Na časomíře svítí 58:17 a o vítězi je rozhodnuto. Sobotka před osmnácti sekundami poslal puk do prázdné branky, Dynamo vede 4:1 a vyprodaná Werk Arena s 5 400 diváky se smiřuje s porážkou. Pak se Tomáš Nosek mimo hru napřáhne a holí krosčekuje do zad Michala Kovařčíka, který už leží na ledě. Necelé tři minuty předtím přitom ležel na ledě on sám, otřesený po střetu s Danielem Voženílkem. Časová souvislost je zřejmá a celé to působilo jako odveta. Nosek ji po zápase odmítl. Zbytek večera ukázal, že rivalita z jarního finále zdaleka nevychladla.
Sled událostí od 56. do 59. minuty
Ověřitelnou část příběhu jsme poskládali z online reportáže Sport.cz a oficiálního zápisu na
Hokej.cz: 56. minuta: Nosek se srazí s třineckým Voženílkem a zůstane ležet. Online reportáž mluví o těžké ráně do hlavy, zároveň ale srážku popisuje jako zřejmě nezaviněnou. Rozhodčí nic netrestají. 57:59: Sobotka trefuje prázdnou branku, Pardubice vedou 4:1. 58:17: Podle iDNES do Noska najede Michal Kovařčík. Nosek ho vzápětí mimo hru krosčekuje do zad, když už Třinečan leží. Následuje trest na dvě minuty. Hned poté: Na Noska se vrhne Andrej Nestrašil. V klinči nakonec skončí Nestrašil s Milošem Kelemenem a sudí je jen ztěžka rozdělují. Oba dostávají dvě minuty za hrubost. 59:33: Matěj Kubiesa snižuje na konečných 2:4.
Oficiální zápis neuvádí žádný vyšší trest. Trestné minuty skončily 10:10, osobní tresty 0:0. Rozhodčí tedy celou scénu vyřešili třemi menšími tresty.
„Ne, ne.“ Nosekova verze
Po zápase Nosek mluvil pro
iDNES.cz a závěr příliš nerozebíral. „Je to hokej, to k tomu patří,“ řekl. Na otázku, zda šarvátka souvisela se střetem s Voženílkem, odpověděl stručně: „Ne, ne.“ Podle něj po něm šel Nestrašil, a tak se nenechal.
Hráčem utkání proti Třinci byl vyhlášen Tomáš Nosek. ⭐️ Partnerem utkání je D+D Group. 🤝🏻 https://t.co/n32usxIEXn— HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE)
November 27, 2026
Popsal také, co mu udělala srážka v 56. minutě. Dostal do hlavy, cvakly mu zuby, kousl se do jazyka a měl trochu zablokovaný krk. Za dvě minuty se přesto vrátil na led. Proč ho trenéři po takovém zásahu znovu poslali do hry, klub veřejně nevysvětlil. Bez jeho stanoviska se z toho nedají dělat zdravotní závěry, stejně jako zatím nelze tvrdit, že by Nosek kvůli potížím s krkem přišel o další zápasy.
Třinecký Ondřej Kovařčík viděl hlavně to, že jeho bratr Michal „ležel na zemi“. Zmínil také „historii z minulého play-off“. Někteří hráči podle něj po sobě jdou a je to cítit. O zranění Michala Kovařčíka zatím dostupné zdroje nic neuvádějí.
Proč to vybuchlo zrovna tady
Nosekovu verzi lze vzít vážně. Vyloučit se tím ale nedá, co je na první pohled vidět. Podle nás k vyhrocenému konci vedlo několik spouštěčů za sebou. Nejdřív tvrdá srážka, po které pardubický útočník zůstal otřesený. Pak náraz Michala Kovařčíka. A teprve potom krosček do ležícího soupeře. Ten poslední krok byl zásadní, protože bez úderu holí mimo hru by Nestrašil zřejmě neměl důvod vyjíždět.
Kontext dodává váhu i maličkostem. Pardubice v dubnu vyhrály finále proti Třinci 4:2 na zápasy a titul slavily přímo ve Werk Areně po šestém duelu, který skončil 5:4 po prodloužení. V té sérii se nezapomíná ani na třetí finálový zápas, kdy Dynamo vedlo 4:1 a Třinec ho otočil na 5:4 v prodloužení. Letošní říjnový zápas v Pardubicích měl podobný scénář. Třinec smazal ztrátu 0:2 a vedl 4:3, jenže Čerešňák vyrovnal šestnáct sekund před koncem a Mandát rozhodl v prodloužení.
Tohle jsou zápasy, ve kterých se nic nezapomíná. Ani zub, který cvakl o dvě minuty dřív.
Lídr pod drobnohledem
Pro Dynamo je to citlivější, než by se mohlo zdát. Nosek se do Pardubic vrátil v létě po dvanácti sezonách v zámoří. Klub ho představoval jako třiatřicetiletého útočníka s prstenem za Stanley Cup i vítězstvím v Calder Cupu. Má být zkušeným hlasem kabiny, ne hráčem, který se nechá vyprovokovat za stavu 4:1.
Paradoxem je, že sportovně patřil Nosek mezi nejlepší na ledě. V 9. minutě zvyšoval na 0:2 a Sport.cz ho vyhlásil nejlepším hráčem Pardubic. Za Třinec dostal ocenění Jakub Galvas. Právě proto ale bude jeho zkrat sledovanější než běžná strkanice v posledních minutách.
Možnou dohru naznačuje
Soutěžní a disciplinární řád. Disciplinární komise může řízení zahájit na základě zápisu o utkání, podnětu nebo i zprávy v médiích. K dispozici má napomenutí, pokutu i zastavení činnosti. Rozhodnutí k Noskovi jsme zatím nedohledali. Krosček do ležícího hráče mimo hru se ale může stát podnětem, kterým se komise bude zabývat. Ztráta dva body a další dějství v lednu
Výsledkově si Pardubice odvezly přesně to, pro co přijely. Natáhly sérii na čtyři extraligové výhry v řadě po vítězstvích nad Plzní (4:3), Spartou (3:1) a Vítkovicemi (8:1). Nad Třincem vyhrály podruhé v sezoně. Oceláři naopak potřetí za sebou nebodovali naplno: po prohře v Litvínově 2:5 a výhře v Hradci Králové 4:3 po prodloužení přišla teprve druhá domácí porážka v základní hrací době v sezoně.
Po 23. kole Zápasy Body 1. Třinec 23 53 2. Pardubice 23 51
Ještě před týdnem měl Třinec náskok devíti bodů. Teď mu zbývají dva. Další vzájemný zápas je na programu v pátek 15. ledna 2027 od 18:00 v Pardubicích.
Do ledna se led v obou arénách mnohokrát přebrousí. Záběr hole dopadající na záda ležícího Kovařčíka ale v Třinci zůstane v paměti, stejně jako v Pardubicích zůstane vzpomínka na Noska ležícího po srážce s Voženílkem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek