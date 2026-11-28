Obyvatelé Jindřichova Hradce si připlatí. Vodné a stočné příští rok podraží
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Obyvatelé Jindřichova Hradce si připlatí. Vodné a stočné příští rok podražíZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 28.11.2026 08:30
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