Ráno vstanete, venku je ještě tma a vánoční stromek v obýváku pořád svítí. Večer ho nikdo nevypnul, takže světýlka zůstala zapnutá celou noc. Stačí jeden unavený večer a světýlka svítí až do rána. Přitom by to za vás mohla hlídat nenápadná věcička, kterou běžně koupíte v obchodech s elektronikou.
Časovač mezi zdí a stromkem
Pomůže spínací zásuvka, které se říká také časovač. Zapojíte ji do zásuvky ve zdi a světýlka do ní. Proud pak pustí jen v čase, který si nastavíte. Časovač doporučují elektrikáři i energetičtí poradci, protože světla díky němu svítí jen večer a na noc se vypnou sama, i když na ně zapomenete.
Nejjednodušší je mechanická zásuvka s otočným ciferníkem. Když chcete, aby stromek svítil od pěti do jedenácti večer, zamáčknete na ciferníku všechny kolíčky v tomhle úseku, přičemž jeden kolíček znamená čtvrthodinu. Pokud potřebujete světla rozsvítit mimo plán, třeba kvůli návštěvě, přepnete malý přepínač na boku a zásuvka zůstane zapnutá, dokud ho nevrátíte zpět. Maximální zátěž je uvedená přímo na výrobku: běžné spínací zásuvky snesou obvykle 16 A (3 680 W), některé modely méně, třeba 15 A (3 500 W).
Přečtěte si také: Nejhorší hotová svíčková (Test 2026): Propadla známá česká značka se známkou 4,8, vyhrála Cibule Bistro Mechanická spínací zásuvka se nastavuje kolíčky na otočném ciferníku, každý odpovídá čtvrthodině. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Odkud se bere úspora
LED řetěz na stromek mívá nejčastěji příkon kolem 6 W. Kdyby svítil nepřetržitě 31 dní, spotřeboval by podle našeho modelového výpočtu asi 4,5 kWh. Se spínačem nastaveným na 6 hodin denně by to bylo asi 1,9 kWh, tedy zhruba o 58 % méně.
Výpočet počítá i s tím, že spínač sám bere trochu proudu, a to nepřetržitě, i když světla nesvítí. Dosadili jsme 1 W jako horní odhad. U jedné digitální zásuvky výrobce uvádí odběr pod touto hranicí, u mechanických se může lišit podle modelu.
U větší výzdoby kolem 20 W vychází podle našeho modelového výpočtu úspora 70 %, pokud světla místo nepřetržitého svícení svítí jen 6 hodin denně přes spínač s odběrem 1 W.
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LED světýlka berou málo už sama o sobě, takže u jednoho řetězu na stromku je úspora v korunách malá. Víc znamená u rozsáhlé venkovní výzdoby nebo u starých žárovkových řetězů. Rozdíl je dobře vidět třeba u svícnu: s LED má příkon 1 W, se žárovkami 19,8 W.
Hlavní přínos spínací zásuvky je tak v tom, že se světla vypnou sama. Jednoduchou mechanickou koupíte v listopadu 2026 zhruba za 170 až 180 Kč. Na výběr jsou tři základní typy.
Typ Jak se nastavuje Co umí mechanická otočný ciferník s kolíčky jednoduchý program bez sítě a aplikace digitální přes displej víc programů, nastavení po minutách chytrá přes mobil některé spínají podle západu slunce Venku platí přísnější pravidla Přečtěte si také: Finanční úřad poslal dopis přes 9 000 Čechům. Kdo ho nechá ležet, riskuje penále 20 %
Běžné spínací zásuvky mají krytí IP20 a patří jen do interiéru. Venku potřebují zásuvky i vypínače krytí aspoň IP44, které je chrání před deštěm a sněhem. Na balkon nebo k plotu proto domácí časovač nedávejte.
Venkovní zásuvku pro osvětlení má montovat kvalifikovaný elektrikář. Nejcitlivější jsou místa, kde se řetěz spojuje s prodlužovačkou. Když na spoj napadá sníh nebo do něj zateče, hrozí zkrat, proto ho chraňte před vlhkem.
Spoje venkovních světel s prodlužovačkou je potřeba chránit před sněhem a vlhkem, jinak hrozí zkrat. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Mclean / Unsplash. Nastavte světla na večer
Vypínací čas nastavte tak, aby světla zhasla ještě před spaním. Když odcházíte z domu, výzdobu vypněte, protože vánoční osvětlení nemá svítit, když nikdo není doma. Časovač dohled nenahradí, jen vám ho usnadní.
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Spotřebu ovlivňuje i režim svícení. Britská spotřebitelská organizace Which? v roce 2022 změřila šest LED řetězů a nejúspornější byl blikavý režim, který spotřeboval o 64 % méně energie než trvalé svícení. Barva diod přitom o spotřebě nerozhodovala. Úspora 64 % se týká jen volby režimu na ovladači řetězu.
Než zásuvku koupíte, podívejte se do návodu ke světýlkům. Řada novějších řetězů má časovač už zabudovaný a obvykle odsvítí zhruba osm hodin denně, takže vám možná postačí.
Zdroje: https://www.which.co.uk/news/article/which-setting-on-your-christmas-lights-is-cheapest-to-run-aFs3c4b8c6UA, https://energysavingtrust.org.uk/christmas-energy-saving-tips/, https://chapelboro.com/town-square/ask-the-electrician-holiday-qa, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-osvetleni-domu-i-zahrady-reste-stridme-40454294, https://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-zpravy/advent-bez-nehod-%E2%80%93-pozor-na-otevreny-ohen-a-nekvalitni-vanocni-osvetleni, https://kvelektro.cz/api/products/2021970/images/O/letak-zsd15-cz-web.pdf, https://www.datart.cz/spinac-casovy-emos-ts-md3-mechanicky-bily-101193.html, https://www.alza.cz/solight-dt06-mechanicky-d1562069.htm, https://energozrouti.cz/clanek/pomucka-z-alzy-zabrani-zbytecnemu-plytvani-energii, https://www.kvelektro.cz/api/products/1978627/images/O/p5551_navod.pdf, https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/na-vanocnim-osvetleni-se-setrit-nevyplati-spotrebuje-par-korun-1-185987
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