Vyhrála kontrolní závod, druhý už nejela. Markéta Davidová chybí v nominaci a návrat se odkládá
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Jiří Hamza by si přál, aby čeští biatlonisté opět pravidelně získávali medaile.
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Markéta Davidová by se mohla do Světového poháru vrátit po Novém roce.
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Domácí zastávka elitního seriálu v Novém Městě na Moravě proběhne od 21. do 24. ledna.
Dobrá nálada provázela už tiskovou konferenci na pražském letišti před odletem české reprezentace na úvodní podnik Světového poháru. A protože prezident svazu Jiří Hamza uvízl v koloně na dálnici D1, úvodní slovo obstarala olympijská medailistka Tereza Voborníková...
"Jsem strašně šťastná, že jsem nebyla nemocná, což už je minus tři nemoci oproti loňskému roku. Takže není důvod, aby to nešlo. Doufám, že mi ta minulá sezóna dodala trošku závodního sebevědomí," uvedla pro web Českého biatlonu.
Na povedenou minulou zimu chce navázat rovněž zkušená Lucie Charvátová, zatímco Vítězslav Hornig by rád minimálně zopakoval umístění v elitní dvacítce celkového hodnocení Světového poháru.
Michal Krčmář si zase pochvaluje spolupráci s někdejšími reprezentačními parťáky Ondřejem Moravcem a Michalem Šlesingrem, kteří dnes rozdávají pokyny z trenérských pozic.
"Cítím, že za sebou mám dvě silné osobnosti, které uměly vyhrávat a chtějí vyhrávat dál, akorát prostřednictvím nás sportovců,“ konstatoval olympijský medailista.
Moravec ocenil především pracovní nasazení svého nového kolegy. "Boušek má jednu neuvěřitelnou vlastnost. Když se do něčeho ponoří, tak funguje jako málokdo. Myslím, že je to člověk na správném místě," přednesl.
Hamza touží po pravidelném přísunu medailí
Jedním z nejdiskutovanějších témat zůstává zdravotní stav Markéty Davidové. Někdejší mistryně světa vynechá úvodní závody, její návrat do soutěžního kolotoče už ale má předběžný harmonogram.
"Markéta začala v červenci s lehkými rehabilitačními aktivitami. Postupně se vrací do normálního tréninkové režimu s tím, že ještě potřebuje dohnat tréninkové manko. Proto ji v prosinci čeká ještě jeden tréninkový kemp. Následně by měla závodit na IBU Cupu v Obertilliachu a když to půjde dobře, mohla by po Novém roce naskočit do Světového poháru,“ přiblížil situaci trenér žen Lukáš Dostál.
Prezident svazu Jiří Hamza mezitím neskrývá ambice posunout český biatlon znovu o několik příček výš. Olympijský úspěch Voborníkové by podle něj neměl zůstat ojedinělým výstřelkem.
"Jdeme do sezóny se vztyčenou hlavou a optimisticky. Myslím si, že atmosféra v týmu je nejlepší za poslední roky. Věřím, že uděláme další výrazný krok dopředu. Medaile Terezy Voborníkové na olympiádě byla důležitým impulzem. Přál bych si, abychom cenné kovy opět vozili pravidelně a třeba i ve větším počtu,“ prohlásil Hamza.
Dobrou zprávou je rovněž ekonomické zázemí reprezentace. Českému biatlonu se podařilo prodloužit smlouvy se všemi stávajícími partnery o další čtyři roky.
Vedle mistrovství světa bude jedním z vrcholů sezony domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě, který je na programu od 21. do 24. ledna 2027. Půjde o poslední prověrku před světovým šampionátem a pro řadu reprezentací také o důležitý nominační podnik. Organizátorům zatím přeje i výhled počasí. Pakliže půjde vše podle představ, tratě by se mohly otevřít už v polovině prosince...