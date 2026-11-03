Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Praktici stárnou a venkov hledá náhradu. Mladí lékaři by přišli, chtějí ale jiné ordinace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Více než čtyři z deseti všeobecných praktických lékařů jsou starší šedesáti let a jejich odchod do důchodu se blíží. Zejména mimo velká města přitom nebývá snadné najít nástupce. Mladí lékaři o práci v regionech zájem mají, od ordinace ale očekávají tým, kvalitní zázemí a prostor pro rodinný život. Projekt zaměřený na jejich vzdělávání už umožnil absolvovat přes 150 stáží ve venkovských praxích a jeho předběžné výsledky ukazují, že osobní zkušenost dokáže zájem o tuto práci zvýšit.
AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:34

Reklama
Další články z Trendy Život
Pacienti přicházejí s diagnózou od umělé inteligence. Lékaři varují před chybou, která může zkomplikovat léčbu
Pacienti přicházejí s diagnózou od umělé inteligence. Lékaři varují před chybou, která může zkomplikovat léčbu
Jedna operace může vyřešit dva problémy se zrakem. U šedého zákalu už rozhoduje i výběr čočky
Jedna operace může vyřešit dva problémy se zrakem. U šedého zákalu už rozhoduje i výběr čočky

Při operaci šedého zákalu už nemusí jít pouze o odstranění zakalené oční čočky. Volbou její náhrady mohou...

Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více
Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více

Češi, kteří plánují dovolenou v Egyptě na rok 2027, musí počítat s dalším výdajem. Od 1. ledna se základní...

Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem
Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem

Erotické pomůcky stále častěji připomínají předměty, které by v jejich nabídce čekal málokdo. Vedle motivů...

V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky
V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky

První listopadový týden přinese v seriálu Ulice další komplikace ve vztazích i nečekané střety. Patrik se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.