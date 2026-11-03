Praktici stárnou a venkov hledá náhradu. Mladí lékaři by přišli, chtějí ale jiné ordinace

Nejde přitom jen o to nabídnout mladému doktorovi volnou ordinaci. O práci mimo velké město by za vhodných podmínek uvažovala více než polovina mladých lékařů. Vedle finanční podpory pro ně hraje roli dostupnost školy a školky, pracovní možnosti pro partnera nebo partnerku a blízkost specializované zdravotní péče. Rozhodování o budoucí praxi se tak propojuje s tím, kde bude rodina žít a jak bude fungovat její každodenní zázemí.
Samostatnou praxi chtějí změnit za tým
Venkovský praktik David Halata upozorňuje, že od nové generace nelze očekávat automatické převzetí ordinací v podobě, v jaké fungovaly posledních třicet let. Přibližně 65 procent mladých praktiků podle údajů, které uvádí, dává přednost týmové praxi. Až 80 procent by chtělo pracovat na částečný úvazek. Představa jediného lékaře, který beze změny naváže na dosavadní provoz, proto nemusí odpovídat tomu, co budoucí zájemci hledají.
Podstatné je, že preference kratšího úvazku nebo týmového uspořádání neznamená odmítnutí samotného oboru. Zájem o všeobecné praktické lékařství existuje, mladí lidé si ho ale spojují s jinými pracovními podmínkami. Pokud mají ordinace v menších místech pokračovat, bude potřeba přizpůsobit i jejich fungování. Samotná nabídka převzetí praxe tak nemusí stačit bez odpovědi na otázku, s kým bude nový lékař pracovat a jaké zázemí získá.
Rodinné a pracovní požadavky se přitom při volbě místa nedají jednoduše oddělit. Mladý praktik může mít o regionální péči zájem, současně ale řeší uplatnění partnera a dostupnost služeb pro děti. Podpora nástupců proto nespočívá pouze v jednorázové finanční pobídce. Halata upozorňuje na potřebu uvažovat o celkovém uspořádání práce i života mimo velká města. Právě tato kombinace má význam pro získání lékaře i pro jeho další setrvání v regionu.
Týden v ordinaci může změnit představu o budoucnosti
Jedna z částí vzdělávacího projektu přibližuje venkovské lékařství studentům medicíny a mladým lékařům v přípravě. Nejprve se s ním seznamují při seminářích na lékařských fakultách. Při týdenní stáži pak poznávají skutečný provoz pod vedením zkušeného praktika. Dostávají příležitost vidět, jaké zdravotní problémy se v ordinaci řeší a jak funguje dlouhodobý vztah s pacienty. Pro některé jde o první takto přímou zkušenost s prací mimo velké město.
Dosud se uskutečnilo patnáct seminářů pro 579 studentů a 154 stáží v síti 35 školicích ordinací. Projekt počítá celkem se 450 studentskými stážemi. Současná čísla tedy zachycují jeho průběh, nikoli již uzavřenou vzdělávací aktivitu. Stejně tak nelze počet absolvovaných stáží zaměňovat za počet nově obsazených ordinací. Jejich účelem je přiblížit budoucím lékařům práci, o níž si během dosavadního studia nemuseli vytvořit konkrétní představu.
Praktická lékařka Kateřina Javorská popisuje povzbudivou změnu v ochotě účastníků o venkovské kariéře uvažovat. Před stáží ji vyjadřovalo 60 procent mediků a mladých lékařů, po jejím absolvování 80 procent. Jde o předběžný výsledek mezi účastníky, nikoli o příslib, že osm z deseti skutečně otevře nebo převezme venkovskou praxi. Ukazuje však, že osobní zkušenost může změnit jejich pohled ještě v době, kdy se o dalším profesním směru rozhodují.
Podporu dostávají také sestry a školitelé
Vzdělávání se neomezuje jen na budoucí všeobecné praktické lékaře. Zahrnuje rovněž praktické lékaře pro děti a dorost, lékaře školitele a sestry. Do jednotlivých aktivit se zapojují zdravotníci ze všech krajů Česka. Podpora lidí, kteří mladé lékaře vedou, tak doplňuje samotné stáže. Projekt se současně věnuje i dalším členům ordinací, na jejichž práci každodenní poskytování péče závisí.
Právě šíře tohoto přístupu je důležitá pro jeho další směřování. Předseda odborné společnosti praktiků Svatopluk Býma spojuje možnost změny s řešením více částí problému současně. Vedle vzdělávání zmiňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky a podporu na místní i meziresortní úrovni. Získat nového lékaře do konkrétní obce tak není úkol pouze pro školitele nebo samotného zájemce o ordinaci. V rozhodování se potkávají profesní potřeby s podmínkami, které nabízí dané místo.
Výsledky představí v Karlových Varech
Průběh projektu a jeho předběžné výsledky budou tématem výroční konference praktických lékařů, která začíná ve středu 4. listopadu v Karlových Varech. Evropská platforma Rural Pact už letos český projekt zařadila mezi příklady dobré praxe při podpoře generační obměny venkovských zdravotníků. Toto zařazení upozorňuje na zvolený postup. Samo o sobě ale neznamená, že by se nedostatek praktiků v českých regionech podařilo vyřešit.
Projekt podpory vzdělávání v primární péči realizuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví od 1. ledna 2025 do 30. června 2028. Financování kombinuje Evropský sociální fond prostřednictvím programu Zaměstnanost plus a státní rozpočet. Na již uskutečněné semináře a stáže tak navazují další plánované aktivity. Pro budoucí dostupnost ordinací bude podstatné, zda se zkušenost získaná během přípravy později promítne také do skutečného rozhodnutí pracovat v regionu.
Vyjádření Davida Halaty, Kateřiny Javorské a Svatopluka Býmy k venkovským ordinacím, 2. listopadu 2026, MaVe PR