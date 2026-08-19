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Show Jana Krause se vrací: Vedle sebe usednou hosté, které by v jedné sestavě čekal málokdo

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Prázdninová televizní pauza pomalu končí a s ní se na obrazovku vrací také Jan Kraus. Nové díly jeho známé talkshow odstartují už 25. srpna a tvůrci chtějí znovu sázet hlavně na nečekaná setkání a hosty, kteří mají skutečně co vyprávět.
Jan Kraus se vrací se svou show. Výběr hostů znovu nabídne sestavy, které nejsou vůbec samozřejmé.

Jan Kraus se vrací se svou show. Výběr hostů znovu nabídne sestavy, které nejsou vůbec samozřejmé.

Zdroj: TV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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