Show Jana Krause se vrací: Vedle sebe usednou hosté, které by v jedné sestavě čekal málokdo

Některé televizní pořady stojí na velkých jménech, jiné na pečlivě připravených soutěžích nebo scénářích.
Show Jana Krause má dlouhodobě trochu jinou výhodu. Nikdy není úplně jasné, kdo se v červeném křesle objeví a jakým směrem se rozhovor vydá. Po letní přestávce se tento osvědčený koncept vrací na obrazovky Primy a premiérové epizody mají pokračovat každé úterý večer.
První nový díl po prázdninách je naplánovaný na
úterý 25. srpna. Zároveň zůstává možnost sledovat pořad prostřednictvím prima+, kde jsou nové epizody dostupné také v předpremiéře. Pro pravidelné diváky se tedy základní podoba pořadu výrazně nemění. Jan Kraus zůstává moderátorem a hlavním tahákem mají být opět lidé, které by divák za běžných okolností vedle sebe pravděpodobně nečekal. Vedle celebrity může usednout člověk, jehož jméno nikdo nezná
Právě rozdílnost hostů je jedním z prvků, na kterých pořad dlouhodobě staví. Do studia mohou přijít známí herci, zpěváci, politici nebo sportovci, ale stejně tak lékaři, vědci, lidé s neobvyklou profesí či životním příběhem a osobnosti, které se do běžných televizních formátů příliš často nedostávají.
Výsledkem mohou být kombinace, které by se mimo televizní studio zřejmě nikdy nepotkaly. Vedle člověka, kterého znají statisíce diváků, může usednout někdo úplně neznámý a během několika minut se ukázat jako nejzajímavější host večera. Právě v tom spočívá velká část kouzla late night formátu. Nejde jen o popularitu hosta, ale především o to, zda má co říct a zda mezi ním a moderátorem vznikne zajímavá chemie.
Kreativní producentka
Simona Matásková potvrzuje, že hledání podobných osobností je pro tým důležitou součástí příprav. Tvůrci se podle ní snaží vybírat lidi, kteří dokážou překvapit, pobavit nebo dojmout a kterým jiné pořady mnohdy nedávají tolik prostoru. Zároveň připomíná, že v Česku je stále dost lidí se zajímavými osudy, zkušenostmi či profesemi, které stojí za představení televiznímu publiku.
Show Jana Krause je zpět. Znovu nabídne nečekané kombinace hostů, kteří se potkají vedle sebe.
TV Prima
Kraus podle producentky stále dokáže překvapit
Velká část úspěchu podobného pořadu samozřejmě stojí také na moderátorovi. Rozhovor může být připravený sebepečlivěji, ale pokud se drží pouze předem připravených otázek, rychle ztratí lehkost.
Jan Kraus je naopak známý tím, že reaguje na to, co host skutečně řekne, a rozhovor se proto může během chvíle vydat úplně jinam.
Ani po dlouhých letech spolupráce prý jeho reakce nepřestaly bavit samotný tvůrčí tým. Simona Matásková uvedla, že ji Kraus stále nejen dokáže překvapit, ale především rozesmát. Právě schopnost okamžitě reagovat, zachytit nečekanou poznámku nebo obrátit situaci v humor je jedním z důvodů, proč se pořad nemusí spoléhat pouze na dokonale známé hosty.
Nová sezona zůstane u toho, co pořadu funguje
Tvůrci tedy před návratem nechystají revoluci v samotném principu pořadu.
Show Jana Krause má dál spojovat známé osobnosti s lidmi, kteří se na televizní obrazovce objevují jen výjimečně. A právě tato směs může být zajímavější než přehlídka stále stejných tváří, které diváci během jedné sezony potkávají v několika různých pořadech.
Late night show fungují ve světě desítky let právě proto, že se mohou opírat o aktuální témata, osobnosti i spontánní situace. V případě Krausovy show navíc divák často předem netuší, kdo bude po známém herci nebo sportovci následovat.
Premiérová Show Jana Krause se vrátí na Primu 25. srpna a další nové díly budou následovat v úterních večerech. Pokud se tvůrcům podaří zachovat pestrost hostů, na které pořad dlouhodobě staví, nebude nejzajímavější otázkou pouze to, která slavná osobnost přijde. Mnohem větším překvapením může být člověk, jehož jméno divák před začátkem pořadu vůbec neznal.
TV Prima