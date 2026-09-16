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Praha staví u Zličína parkovací dům pro 600 aut

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Stavba nového parkovacího domu u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická v Praze oficiálně odstartovala. Slavnostní poklepání na základní kámen se uskutečnilo 16. září…
P_parkplatz_HLF

P_parkplatz_HLF

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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