Hasiči uzavřou silnici i turistické stezky u Haničky. Chystá se velké cvičení v Orlických horách

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Hasiči uzavřou silnici i turistické stezky u Haničky. Chystá se velké cvičení v Orlických horáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Hasiči, záchranáři a policisté se 30. září sejdou v Orlických horách na Rychnovsku, aby si vyzkoušeli hašení rozsáhlého lesního požáru. Cvičení s názvem Orlické…
Borohrádek_požár
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Menšík - Shelton. Češi odvrací vyřazení, Menšík musí zdolat finalistu US Open
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