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Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty

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V novém volebním období by vedení Jihlavy mělo podle lídrů kandidátek, které oslovila ČTK, řešit například dopravu, revitalizaci centra, dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce, a také nějakým způsobem podpořit bytovou výstavbu.
Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty

Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty

Zdroj: Jan Homolka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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