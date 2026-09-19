Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty

Jihlavu s 53 tisíci obyvateli v končícím volebním období řídí koalice ANO s ODS a lidovci, primátorem je Petr Ryška z ODS. V opozici jsou Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory. V nadcházejících komunálních volbách se o místa v městském zastupitelstvu bude ucházet deset kandidátek včetně všech subjektů, které v něm teď zasedají. Z parlamentních stran nově Motoristé sobě.
Odpovědi lídrů jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek a krácené. Za Motoristy sobě se vyjádřil Libor Forman, který kandiduje na druhém místě.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Radek Popelka (ANO): Za hlavní úkol považujeme město udržitelně rozvíjet. Čeká nás masivní bytová výstavba. To si vyžádá zodpovědné a udržitelné investice do infrastruktury. V tomto ohledu vidíme jako zásadní investice do vodohospodářské a modrozelené infrastruktury.
Libor Forman (Motoristé sobě): Mezi hlavní témata patří doprava. Městu chybí dlouhodobá vize s výhledem na desítky let dopředu. Občané by zajisté ocenili opravu chodníků ve velké části Jihlavy. Samostatné téma je dostupné bydlení. Nepřipravenost stavebních pozemků pro výstavbu, zkostnatělý územní plán, to jsou věci, kterými se bude muset zabývat vedení města od samého začátku, jelikož současný stav je úplně tristní.
Karolína Koubová (Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených): Za nás jsou to dva hlavní úkoly: určitě centrum města a určitě bydlení. Centrum potřebuje revitalizaci, oživení, zjednodušení pravidel parkování v něm, kvalitnější bydlení pro obyvatele i podmínky pro podnikatele. Je naprosto zásadní, aby město zahájilo projekty na výstavbu městského nájemního bydlení s důrazem na bydlení s pečovatelskou službou. Město neumí hospodařit se svým majetkem, a proto navrhujeme začít pracovat na vzniku samostatné společnosti, která by to pro něj dělala.
Petr Paul (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici): Je na stole dostavba Centrálního dopravního terminálu, je potřeba řešit přivedení dostatečného množství vody ze Želivky. Bez zázemí dostatku pitné vody v příštích obdobích to nepůjde, no a v příštím roce začne revitalizace náměstí. Na posledním zastupitelstvu byl schválený Investiční program do roku 2036, obsahuje celkem 252 položek, chcete-li akcí, včetně finančního krytí. Je to osa další činnosti pro vedení města.
Petr Kabátek (Starostové a nezávislí): Je třeba zvládnout revitalizaci náměstí, následně další etapy dopravního terminálu či parkovací dům u zoo. Za velkou příležitost považuji i případný výkup budovy sila. Stojí na strategickém místě a podle mě by v budoucnu mohlo sloužit jako komunitní centrum s kavárnou, restaurací, galerií a sály pro kulturní, firemní a jiné akce. Je to velká investice, ale proto, že jde o kulturní památku, vidím možnost využít i jiné zdroje než jen městský rozpočet, například evropské a státní fondy.
Petr Ryška (Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09): Pokračovat v nastartovaném rozvoji města. Znamená to dokončit důležité projekty, jako je druhá etapa Centrálního dopravního terminálu či přivaděč vody ze Želivky a důležitá je i spolupráce na výstavbě stovek nových bytů. Jedná se ale i o výrazné vylepšení veřejného prostoru, zvýšení důrazu na bezpečnost, či vyšší podporu sportu a kultury. To vše jde dělat se současnými příjmy. Jedinou situací, kdy by nějaká další půjčka přicházela do úvahy, by bylo, pokud bychom se dohodli s majitelem Prioru a rozhodli se tento letitý problém konečně vyřešit.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Radek Popelka (ANO): Vždy jsme tvrdili a tvrdíme, že nechceme stavět hranice. Zastupitelstvo má pracovat jako celek a společně se snažit rozvíjet Jihlavu. Ve finále jsou důležití konkrétní lidé a jejich ochota komunikovat a spolupracovat.
Libor Forman (Motoristé sobě): Spolupráce se logicky nabízí na půdorysu vládní koalice, která funguje. Samozřejmě v komunální politice je vyjednávání povolební spolupráce více postaveno na jednotlivých konkrétních prioritách města než na stranických ideologiích.
Karolína Koubová (Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených): Určitě nebudeme chtít spolupracovat s extrémistickými stranami. Spolupráce s hnutím ANO je pro nás dlouhodobě obtížně představitelná nejenom kvůli jejich státní politice, ale především kvůli jejich výsledkům na úrovni komunální. Nevidíme žádné výsledky jejich práce. Nejblíž je nám Tým pro Jihlavu a STAN.
Petr Paul (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici): Budeme spolupracovat po volbách s těmi, kteří o spolupráci budou mít faktický zájem a dopředu se vůči někomu vymezovat nebo někoho zatracovat, nálepkovat narativy, tak to od nás nečekejte.
Petr Kabátek (Starostové a nezávislí): Naší jednoznačnou prioritou bude hledat většinu s partnery, se kterými máme co největší programovou shodu a podobnou představu o tom, kam má Jihlava směřovat.
Petr Ryška (Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09): Jistě existují strany, se kterými si spolupráci představit neumíme. Jde například o SPD či Komunistickou stranu. U ostatních stran bude důležité, jestli se budeme schopni dohodnout na programu, ale i způsobu fungování radnice či města.
3. Radnice v tomto volebním období zavedla nový systém parkování aut v Jihlavě, přibyly lokality s placeným stáním. Měly by se zóny se zpoplatněnými parkovacími místy dál rozšiřovat?
Radek Popelka (ANO): Modré zóny jsou nosiči emocí, ale zkušenosti z míst, kde již nějakou dobu fungují, jsou převážně kladné. Celý systém se pochopitelně musí vyvíjet a reagovat na potřeby města a jeho obyvatel.
Libor Forman (Motoristé sobě): Současné vedení města se za každou cenu snaží "vytěžit" co nejvíce z placeného parkování i za cenu komplikace dopravy. Rozšiřování placených zón není řešení, řešením je výstavba parkovacího domu a vybudování nových parkovacích ploch.
Karolína Koubová (Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených): V určité podobě nám dává smysl mít zpoplatněné zóny i na sídlištích, ve kterých jsou další veřejné služby a je tam s parkováním problém. Pravidla těchto zón by se ale měla lišit od těch v centru, jsou to odlišné světy. Je potřeba, aby systém byl co nejvíce uživatelský přívětivý.
Petr Paul (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici): Chceme ulevit slevou 50 procent (za parkovací oprávnění) Jihlavákům, majitelům nemovitostí ve městě, osobám ZTP/P, sociální službě a carsharingu. Zda by se zóny měly rozšiřovat: Určitě ta možnost nastane, jednak i proto, že se tlačí auta ze zón do míst, kde ještě zóny zavedeny nejsou. Systém zón byl zastupitelstvem prohlasován a je zavedený.
Petr Kabátek (Starostové a nezávislí): Různé režimy (parkování) se střídají na jednotlivých ulicích a lidé se v tom těžko orientují. Jsme pro rozdělení do tří jasných zón – centrum, prstenec kolem něj a okrajové části města. O rozšiřování parkovací koncepce do dalších částí Jihlavy nemůže být řeč, dokud nebude dostatek parkovacích míst na sídlištích, P+R parkovišť nebo dlouho slibované parkovací domy.
Petr Ryška (Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09: Do některých částí města by se určitě ještě (zóny) rozšířit měly. Jednak nás o to žádají sami obyvatelé určitých částí města, kde se parkuje s problémy, a jednak je třeba začít dodržovat zákony a pravidla po celém městě a bez nastaveného systému parkování to nejspíše nepůjde.