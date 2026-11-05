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Hypermarket Globus na Vysočině? Jihlavu dlouhodobě sledujeme, říká řetězec

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Jihlavským evergreenem je hypermarket Globus v krajském městě Vysočiny. Lidé po takové prodejně volají už roky a jak Jihlavská Drbna zjistila, firma o zájmu ví a lokalitu posuzuje.
Hypermarket Globus na Vysočině? Jihlavu dlouhodobě sledujeme, říká řetězec

Hypermarket Globus na Vysočině? Jihlavu dlouhodobě sledujeme, říká řetězec

Zdroj: Globus
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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