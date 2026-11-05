Hypermarket Globus na Vysočině? Jihlavu dlouhodobě sledujeme, říká řetězec

Prakticky s každou informací o novém supermarketu v Jihlavě začnou lidé volat po tom, aby to tentokrát už byl Globus. Naposledy to bylo v souvislosti se změnou vlastníka hypermarketu Tesco na kraji Jihlavy, předtím šlo o výstavbu v obchodní zóně Aventin. Ani jednou to nevyšlo, Tesco má převzít Albert, který má ve městě už pět různě velkých prodejen, v Aventinu bude Kaufland, v Jihlavě druhý.
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Globus má aktuálně v Česku šestnáct hypermarketů, Vysočina je bílým místem na mapě. „Jihlava patří mezi města, která dlouhodobě sledujeme a jsou pro nás zajímavá. Vzhledem ke své poloze i spádovosti je jednou z lokalit, které jsme v minulosti posuzovali a nadále posuzujeme,“ sdělil Jihlavské Drbně Zdeněk Vesecký, mluvčí hypermarketů Globus.
Řetězec letos na jaře oslavil třicet let v Česku a ví, že by byl v kraji na pomezí Čech a Moravy vítán. „Zájmu obyvatel Kraje Vysočina o Globus jsme si vědomi, objevuje se jak v komunikaci na sociálních sítích, tak prostřednictvím dotazů veřejnosti nebo partnerů. Tohoto zájmu si velmi vážíme, i proto možnosti případné expanze do Jihlavy průběžně vyhodnocujeme,“ potvrdil Vesecký.
Je potřeba hodně místa
Mohlo by se zdát, že padesátitisícová Jihlava nebude pro hypermarket dostatečná, celá problematika je ale mnohem komplexnější, nerozhoduje jen velikost trhu nebo zájem zákazníků. „Posuzujeme celou řadu faktorů, například vhodnost lokality, dopravní dostupnost, velikost a uspořádání pozemků, možnosti výstavby, ekonomickou návratnost projektu nebo celkovou spádovou oblast,“ popsal mluvčí s tím, že koncept Globusu zahrnuje také vlastní pekařskou a řeznickou výrobu, gastronomický provoz a další služby.
Je proto potřeba lokalita, která nabídne dostatek prostoru. Aktuálně nemá Globus na Vysočině konkrétní projekt ani lokalitu pro výstavbu hypermarketu, zákazníci se zatím nemohou těšit ani na vznik menší prodejny pod hlavičkou Globus Fresh.
Co se supermarketů nebo hypermarketů týká, zákazníci v Jihlavě mohou navštěvovat již zmíněné Tesco, tři pobočky má Lidl, brzy otevře druhý Kaufland, dále jsou ve městě i Penny Market, Billa, Terno a rovněž již zmiňovaných pět Albertů. Své zákazníky mají samozřejmě i menší obchody.