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Svět obrů v Chlumu u Třeboně dostal další pokutu. Částka se blíží milionu

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Provozovatel zábavního parku Svět obrů v Chlumu u Třeboně dostal od České inspekce životního prostředí další pokutu. Tentokrát musí zaplatit 490 tisíc korun za to, že inspektorům opět neposkytl požadované dokumenty. Navazuje tak na předchozí sankci 450 tisíc korun za stejný prohřešek.
Svět obrů v Chlumu u Třeboně dostal další pokutu. Částka se blíží milionu

Svět obrů v Chlumu u Třeboně dostal další pokutu. Částka se blíží milionu

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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