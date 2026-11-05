Workshop, setkání s pamětníky i koncert. Plzeň si připomene odkaz 17. listopadu

„Žijeme v době, kdy se znovu ukazuje, jak snadno lze zpochybňovat demokratické principy, manipulovat s informacemi nebo rozdělovat společnost. Zkušenosti lidí, kteří prožili totalitní režim, nám připomínají, že svobodu neztrácíme nutně ze dne na den, ale můžeme o ni přicházet postupně, často i vlastní lhostejností,“ říká ředitel Paměti národa Plzeňský kraj Jiří Kunc.
„Žijeme v době, kdy se společnost nejen v evropských zemích stále více polarizuje. Tím spíše považuji za důležité připomínat si klíčové okamžiky dějin, které nasměrovaly naši zemi vstříc demokracii. Z praxe víme, že se jedná o nejlepší možný režim vládnutí, ale také velmi složitý a náročný,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Program zahájí ve 14 hodin v ateliéru DEPO2015 workshop Ven z izolace, který pro veřejnost pořádá Paměť národa. Účastníky interaktivní formou seznámí s důležitými okamžiky Havlova života, jeho rodinou, tvorbou a dobovými souvislostmi. Získané poznatky následně přetaví do vlastní výtvarné práce a společně vytvoří koláž na motivy Havlova života. Devadesátiminutový workshop je zdarma, nutná je ale registrace na e-mailu marketa.hossingerova@postbellum.cz.
Na workshop naváže v 15.30 hodin v kavárně Ústředna v DEPO2015 setkání Vzpomínky na listopad 1989. „Bývalí plzeňští studenti Ľubomír Smatana a Martin Sichinger nabídnou osobní pohled na dobu, kdy se společnost proměňovala a budoucnost nebyla zdaleka jistá. Součástí setkání bude také představení knihy Zítra přijde Olah Martina Sichingera, která zachycuje dospívání v 80. letech v prostředí malého města,“ přiblížila mluvčí magistrátu Hana Josefová.
Nechceme jen vyprávět, co se stalo v roce 1989. Chceme společně přemýšlet o tom, jakou společnost vytváříme dnes a jakou ji jednou předáme dál.Jiří Kunc — ředitel Paměti národa Plzeňský
V 17 hodin se bývalá autobusová hala v DEPO2015 promění v koncertní prostor. Studentský koncert sebeReflexe propojí českou klasickou, filmovou a populární hudbu s osobními příběhy lidí, jejichž životy poznamenaly zásadní události druhé poloviny 20. století. „Tímto koncertním pásmem bychom rádi rozšířili povědomí o umělecké studentské aktivitě. A aktualizovaným pohledem pak chceme připomenout historii, která utvářela moderní společnost naší demokratické republiky,“ zve Albert Pechmann, ze Studentského symfonického orchestru Plzeň.
Hudební kompozice připomene Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a demokracii, 90. výročí narození Václava Havla i odkaz Charty 77. Jednotlivé skladby doplní setkání studentů s pamětníky, mezi nimiž budou signatáři Charty 77, osobnosti plzeňského disentu, kultury a vědy a přímí účastníci událostí let 1968 a 1989. jsou k dispozici prostřednictvím webového portálu GoOut.
Audioprocházka městem
Listopadové události si lidé mohou připomenout přímo venku v ulicích města. Stačí si jen pustit do sluchátek zvukovou procházku Dojdeš až na náměstí?, která jim přiblíží atmosféru revolučních dnů v Plzni.
Vizuální umění, nové technologie a aktuální společenská témata propojuje také projekt Havel 26, který připravila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Hlavní výstava v Galerii Ladislava Sutnara v Riegrově ulici bude přístupná zdarma. Součástí expozice je minikino s animovanými filmy a autorskými videi i interaktivní exponáty.
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Další část projektu Havel 26 je až do 27. listopadu k vidění na Radbuzské náplavce v prostoru Podšálek. Tato výstava vychází mimo jiné z Havlovy sbírky konkrétní poezie Antikódy. Od 9. do 20. listopadu bude před radnicí na Slovanech k vidění výstava Paměti národa Charta 77: příběhy odvahy a svobody. Představí známé osobnosti československého disentu a méně známé signatáře Charty 77. Zvláštní pozornost věnuje lidem spjatým s Plzní.
Scénické čtené na scéně Divadla J. K. Tyla
Na program naváže v osm hodin večer scénické čtení Havlovy hry Vyrozumění. Konat se bude na Malé scéně Divadla J. K. Tyla, přičemž se do příprav zapojila i Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Absurdní drama z roku 1965 s typickým Havlovým humorem odhaluje nesmyslnost byrokratických mechanismů, mocenské hry a svět, v němž se jazyk místo dorozumění stává nástrojem manipulace. Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka.