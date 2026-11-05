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Workshop, setkání s pamětníky i koncert. Plzeň si připomene odkaz 17. listopadu

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Žijeme v době, kdy znovu panuje snaha zpochybňovat demokratické principy, říkají organizátoři letošních plzeňských oslav 17. listopadu. Na programu bude workshop, který účastníky seznámí s důležitými okamžiky života Václava Havla. Součástí akce budou i besedy s pamětníky, výstavy nebo koncert.
Workshop, setkání s pamětníky i koncert. Plzeň si připomene odkaz 17. listopadu

Workshop, setkání s pamětníky i koncert. Plzeň si připomene odkaz 17. listopadu

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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