Sýrové pečivo z domácí trouby. Měkké kynuté těsto a snadný postup bez vážení surovin

Když doma dojde pečivo a do obchodu už se mi vážně nechce, beru větší mísu a obyčejný kelímek. Tohle kynuté sýrové pečivo bez vážení peču hlavně ve dnech, kdy chci rychle něco ke krémové polévce, k pomazánce nebo dětem na odpolední svačinu. Je na něm příjemné jednoduché odměřování, krátký seznam surovin a strouhaný eidam přímo v těstě, který přidá jemně slanou chuť a po upečení i pěkně zlatý povrch.
Na receptu se mi líbí, že se člověk nezastaví hned u kuchyňské váhy a nezačne přepočítávat gramy. Jeden kelímek tu znamená
150 ml a podle něj se měří skoro všechno ostatní. Těsto vychází měkké, pružné a dobře se tvaruje, takže se ho nemusí bát ani ten, kdo s kynutým pečivem ještě moc zkušeností nemá. U nás z něj nejčastěji dělám malé bochánky. Když je čas a nálada, stočím i uzlíky nebo kratší rohlíčky.
Můj tip zní: Kdo má rád plnější chuť, může část eidamu vyměnit za jiný tvrdý sýr. Držela bych se ale spíš jemnějších druhů, aby z těsta nezmizel ten obyčejný domácí charakter. Recept na rychlé sýrové pečivo z kynutého těsta
Počet porcí: asi 8 až 10 kusů Ingredience pro přípravu 1 kelímek teplé vody, tedy 150 ml 1 lžička cukru 1 vrchovatá lžíce polohrubé mouky 21 g droždí, tedy půl kostky 3 kelímky polohrubé mouky 1 vejce velikosti M 1 lžička soli 1 lžíce oleje 50 g strouhaného sýra eidam 30 % Postup přípravy kynutého sýrového pečiva
1. Do větší mísy nalijte
teplou vodu, přidejte cukr, vrchovatou lžíci mouky a rozdrobte droždí. Jen krátce promíchejte. Mísu nechte stát asi 10 minut, aby kvásek začal pracovat.
2. Když se nahoře objeví pěna, přisypte zbylé
3 kelímky polohrubé mouky. Přidejte vejce, sůl, olej a nakonec také strouhaný eidam.
3. Vypracujte měkké těsto. Jde to vařečkou, rukou i v robotu. Hlavně do něj hned nesypte další a další mouku. Těsto má zůstat poddajné, ne tvrdé jako kámen. Tady se to dá snadno pokazit.
4. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplejším místě asi
45 minut. Mělo by znatelně nabýt. Když je v kuchyni chladněji, nechávám ho bez výčitek ještě o deset minut déle.
5. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na
8 až 10 dílů. Z každého kousku udělejte bochánek, uzlík nebo kratší housku. Tvar nemusí být jako z pekárny, doma to nikdo neměří pravítkem. Zdroj: Taká obyčejná žienka domácí, Vykynuté těsto rozválejte a rozdělte na vice dílků.
6. Pečivo pokládejte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi jednotlivými kusy trochu prostoru, ještě se při odpočinku a pečení zvednou. Povrch můžete lehce potřít vodou nebo rozšlehaným vejcem, pokud chcete výraznější barvu.
Troubu předehřejte na 190 °C
7. Plech s vytvarovaným pečivem nechte ještě
10 až 15 minut stát, aby bylo po upečení měkčí a víc nadýchané.
8. Pečte přibližně
18 až 22 minut, až povrch zezlátne. Trouby pečou každá trochu po svém, takže ke konci už od plechu raději moc neodcházejte. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Pečte do sezoátnutí povrchu pečiva.
9. Po upečení přendejte pečivo na mřížku a nechte ho krátce vychladnout. Nejlepší je ještě vlažné, rozkrojené s máslem. Bez problémů ale poslouží i druhý den k snídani. Uložte ho do utěrky nebo sáčku, ať zbytečně neosychá.
Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Po upečení nechte pečivo krátce vychladnout na mřížce. Rady a pár poznámek k domácím houskám a rohlíkům Když se těsto hodně lepí, přidávejte mouku opravdu po malých dávkách. Příliš mnoho mouky udělá z pečiva hutnou záležitost. Eidam 30 % do těsta úplně stačí. Chuť nepřebije a pečivo zůstane lehké. Před pečením můžete povrch posypat trochou kmínu, sezamu nebo máku. U nás doma vyhrává kmín, hlavně k polévce. Nejlepší je pečivo v den upečení. Druhý den ho stačí krátce prohřát v troubě a znovu pěkně změkne.
U domácího pečiva se většinou opakuje podobný základ:
mouka, voda nebo mléko, droždí, sůl a trocha tuku. Liší se hlavně poměry a potom tvarování. Někdo používá hladkou mouku, jinde se část vymění za polohrubou. Tohle těsto je díky polohrubé mouce trochu rustikálnější, a mně to k domácím houskám sedí.
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Taká obyčajná žienka domáca