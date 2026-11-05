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Sýrové pečivo z domácí trouby. Měkké kynuté těsto a snadný postup bez vážení surovin

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Když potřebuji rychle doplnit pečivo ke svačině nebo k polévce, sahám právě po tomhle těstu bez vážení. Domácí kynuté sýrové pečivo je měkké, vláčné a díky strouhanému eidamu má na povrchu hezkou barvu i jemně slanou chuť. Všechno odměřím obyčejným kelímkem, takže není potřeba vytahovat kuchyňskou váhu ani nic složitě přepočítávat.
Obrázek k receptu na Domácí kynuté sýrové pečivo bez vážení: Jednoduchý recept, díky kterému upečete vláčné pečivo bez zdlouhavého odměřování

Obrázek k receptu na Domácí kynuté sýrové pečivo bez vážení: Jednoduchý recept, díky kterému upečete vláčné pečivo bez zdlouhavého odměřování

Zdroj: Zdroj: Taká obyčejná žienka domácí, Recept na Domácí kynuté sýrové pečivo bez vážení: Jednoduchý recept, díky kterému upečete vláčné pečivo bez zdlouhavého odměřování
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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