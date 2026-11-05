Lékař vysvětlil, proč útočník De Miguel zemřel. Rozhodla jedna jediná milisekunda mezi dvěma údery srdce

Bylo pondělí 2. listopadu, zápas se blížil ke konci a na stadionu Heliodoro Rodríguez López v Santa Cruz de Tenerife svítilo skóre 2:2. V nastavení přiletěl dlouhý míč, brankář FC Andorra Jesús Owono vyběhl, aby ho odvrátil, a zasáhl útočníka domácích do hrudníku. Jesús de Miguel Alameda, devítka CD Tenerife, se zhroutil. Druhý den v osm ráno klub oznámil jeho smrt. Úřední lékařskou příčinu zatím nezveřejnil. Argentinský sportovní lékař Julio Ferreyra ale v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena 3 popsal mechanismus, který podle něj stojí za tragédií: úder kolenem do hrudníku dopadl v nejhorší možný okamžik srdečního cyklu. Ve zlomku sekundy, kdy se srdce elektricky připravuje na další stah. Kdyby úder přišel o kousek dřív nebo později, šlo by pravděpodobně jen o bolestivou modřinu.
Nastavení, dlouhý míč a jeden střet
Utkání 12. kola druhé španělské ligy, LaLiga Hypermotion, mělo za sebou přes 95 minut. Podle agentury AP vyběhl Owono proti dlouhému balonu ve zjevné snaze akci přerušit, De Miguela trefil do oblasti hrudníku a rozhodčí brankáři ukázal přímou červenou kartu. Zápas se už nedohrál.
Disciplinární komise Španělské fotbalové federace později rozhodla, že se zbývající minuty dohrávat nebudou a výsledek zůstane 2:2, tedy stav v okamžiku přerušení. Zdůvodnila to humanitárními důvody a respektem k památce hráče. Body a tabulka v tu chvíli šly stranou.
CD Tenerife ve svém oznámení vyjádřilo hlubokou bolest a jménem rodiny požádalo o respekt k jejímu soukromí. Profil třicetiletého útočníka na klubovém webu dostal pietní úpravu.
Co se stalo v hrudníku: vlna T a „milisekunda“
Ferreyra, který desítky let pracoval u argentinských klubů Talleres, Belgrano a Racing v Córdobě, mluví o jevu zvaném commotio cordis, česky volně „otřes srdce“. Neprasklo žebro a nepoškodila se srdeční stěna. Problém byl čistě elektrický.
Každý srdeční stah řídí elektrický impuls. Po stahu se buňky srdečního svalu musejí „dobít“ zpátky do klidového stavu. Lékaři tomu říkají repolarizace a na EKG ji vidí jako takzvanou vlnu T. Podle Ferreyry zasáhl náraz De Miguela právě ve vzestupné části této vlny. V tu chvíli je srdce elektricky nestabilní a mechanický náraz zvenčí může fungovat jako chybný impuls. Výsledkem je komorová fibrilace.
Mediálně vděčné slovo „milisekunda“ je obrazná zkratka. Americká kardiologická společnost (American Heart Association) na své stránce o commotio cordis popisuje „velmi úzké okno“ v srdečním rytmu; odborný konsenzus Heart Rhythm Society o arytmiích u sportovců mluví o načasování v řádu milisekund vůči srdečnímu cyklu. V odborném výkladu se zranitelné okno obvykle uvádí v řádu desítek milisekund. Pro představu: mrknutí oka trvá zhruba desetkrát déle.
Při komorové fibrilaci se dolní srdeční komory přestanou koordinovaně stahovat a jen chaoticky se chvějí. Srdce sice elektricky „pracuje“, ale krev nepumpuje. Mozek a orgány zůstanou bez kyslíku a člověk během několika vteřin ztratí vědomí. Bez okamžité pomoci přichází smrt během minut.
Zdravé srdce, nešťastný okamžik
Ze všeho, co zatím víme, plyne jedna podstatná věc: commotio cordis není selhání nemocného srdce. Americká kardiologická společnost výslovně uvádí, že tento jev nesouvisí s podkladovou srdeční chorobou. Tím se zásadně liší od infarktu, kdy se ucpe věnčitá tepna, i od většiny náhlých zástav u sportovců, za nimiž obvykle stojí kardiomyopatie, vrozené vady nebo poruchy iontových kanálů.
Ke smrti tu nestačí jen síla nárazu. Musí se sejít tři věci najednou: zásah na správné místo nad srdcem, vhodný charakter nárazu a přesné načasování v elektrickém cyklu. Proto je commotio cordis tak vzácné. A proto se o takovém okamžiku dá bez nadsázky mluvit jako o osudovém.
Nejznámějším moderním případem je hráč amerického fotbalu Damar Hamlin. V lednu 2023 se po zásahu do hrudníku zhroutil přímo na hřišti NFL, zdravotníci ho oživili na trávníku a později se ke sportu vrátil. Sám potvrdil, že šlo o commotio cordis. Podle zmíněného konsenzu bylo popsáno téměř ve všech sportech: v baseballu a softballu po zásahu míčkem, v lakrosu, hokeji, bojových sportech, ale i při obyčejném střetu loktem, pěstí nebo kolenem. A nejen ve sportu: lékaři zaznamenali případy po sourozenecké potyčce nebo pádu z kola.
Z českého prostředí jsme veřejně dohledaný a jednoznačně potvrzený případ commotio cordis ve sportu nenašli. Náhlá úmrtí sportovců se v médiích objevují, ale mechanismus úderu do hrudníku u nich zpravidla doložený není.
Vina, vyšetřování a slova brankáře
Policie podle AP zahájila, jak je u nepřirozených úmrtí obvyklé, vyšetřování, a to i pro možné usmrcení z nedbalosti. Hlavní státní zástupce v Santa Cruz de Tenerife ale agentuře EFE řekl, že trestní stíhání je nepravděpodobné, protože ke střetu došlo během hry.
Ferreyra v tom vidí spíš neobratnost než úmysl. Fotbal je podle něj kontaktní a kolizní sport a ve střetu nevidí předem danou snahu způsobit tak vážné zranění. Žádný z dostupných zdrojů úmysl nepotvrzuje.
Owono se ozval prostřednictvím prohlášení FC Andorra. Píše, že prožívá nejtěžší dny svého života a cítí obrovskou bolest ze ztráty Jesúse. Tomu, co přijde, prý bude čelit „s maximálním respektem“. Sportovně zatím dostal přímou červenou kartu, další disciplinární postih se teprve bude řešit.
Minuty, které rozhodují, a jak jsou na tom česká hřiště
Commotio cordis zabránit nelze. Chrániče hrudníku měla podle odborného konsenzu na sobě i část obětí, takže stoprocentní ochranu nezaručí. Jedinou reálnou protiváhou je rychlost. Podle Americké kardiologické společnosti dnes přežije víc než polovina zasažených, pokud okolí okamžitě zahájí resuscitaci a defibrilátor se použije ideálně do tří až pěti minut.
Ferreyra uvádí ještě ostřejší čísla: při zásahu do jedné minuty je šance na přežití kolem 90 %, po pěti minutách zhruba 50 % a po více než osmi minutách už jen 10 až 30 %. Jde o jeho odhad, ne o univerzální tabulku, ale směr je jasný. Každá minuta čekání bere šanci na přežití.
Co dělat, když se někdo zhroutí a nereaguje, shrnuje Národní zdravotnický informační portál:
- Ověřte stav. Člověk nereaguje a nedýchá normálně, nebo jen lapá po dechu.
- Volejte 155. Operátor vás povede po telefonu.
- Stlačujte hrudník. Uprostřed hrudníku, do hloubky 5 až 6 cm, rychlostí 100 až 120 stlačení za minutu, na pevné podložce.
- Pošlete pro defibrilátor. Pražská záchranka připomíná, že AED je určený laikům: po zapnutí mluví, poradí, kam nalepit elektrody, sám vyhodnotí rytmus a výboj doporučí, jen když je potřeba.
V české profesionální lize je situace od sezony 2025/26 výrazně lepší. Ligová fotbalová asociace zavedla pravidlo 4Z, podle něhož musí mít kluby Chance Ligy a Chance Národní ligy jeden defibrilátor ve zdravotní místnosti a druhý přímo u hrací plochy. K tomu přibyl zdravotní briefing před zápasem, lékař v realizačním týmu a krizové protokoly.
Níž je obraz méně přehledný. Soutěžní řád Fotbalové asociace ČR ukládá pořadateli zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc a odpovědnou osobu v zápisu o utkání. Defibrilátor ale v příslušném ustanovení výslovně nejmenuje. Podle ministerstva zdravotnictví navíc v Česku neplatí obecná povinnost, aby majitelé AED hlásili přístroj záchrance nebo ho nabízeli k veřejnému použití. Podle nás proto na okresních hřištích nerozhoduje jen to, jestli přístroj někde visí. Rozhoduje, jestli o něm někdo ví, jestli je do dvou minut u hřiště a jestli se ho někdo nebojí použít.
Jesús de Miguel neměl podle všeho, co je zatím známo, nemocné srdce. Měl smůlu ve zlomku sekundy, který nikdo nemohl předvídat. To, co přijde po takovém zlomku sekundy, ale předvídat lze, a na každém hřišti, profesionálním i okresním, se na to dá připravit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle