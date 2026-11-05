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Lékař vysvětlil, proč útočník De Miguel zemřel. Rozhodla jedna jediná milisekunda mezi dvěma údery srdce

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Dennívýzva
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Třicetiletý útočník Tenerife Jesús de Miguel zemřel po srážce s brankářem Andorry. Sportovní lékař mluví o vzácném jevu zvaném commotio cordis.
Lékař vysvětlil, proč útočník De Miguel zemřel. Rozhodla jedna jediná milisekunda mezi dvěma údery srdce

Lékař vysvětlil, proč útočník De Miguel zemřel. Rozhodla jedna jediná milisekunda mezi dvěma údery srdce

Zdroj: Estevoaei/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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