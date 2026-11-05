Evropské peníze pomáhají regionům. Brňané se díky nim dočkají šaliny na Kamechy

Hlavním cílem kohezní politiky je podporovat vyvážený rozvoj jednotlivých evropských regionů a pomáhat těm, které zaostávají za ekonomicky silnějšími oblastmi. Evropská unie proto prostřednictvím této politiky přerozděluje část svých finančních prostředků do projektů, které mají zlepšit život obyvatel, posílit místní ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost regionů.
Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Tomáš Zdechovský — europoslanec
„Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Musíme si ale uvědomit, že Evropa dnes čelí zcela novým výzvám. Potřebujeme výrazně investovat do bezpečnosti, obrany, energetické nezávislosti a konkurenceschopnosti. Tomu se musí přizpůsobit i kohezní politika a její budoucí nastavení,“ popisuje pro Drbnu europoslanec Tomáš Zdechovský.
Co se týče konkrétního využití, kohezní politika zasahuje do řady oblastí každodenního života. Peníze z evropských fondů mohou směřovat například do oprav a výstavby silnic, železnic, škol, nemocnic nebo sociálních zařízení. Podporují také modernizaci podniků, výzkum, inovace, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo zaměstnanost. Důležitou součástí je rovněž vzdělávání, rekvalifikace a pomoc lidem, kteří mají ztížený přístup na pracovní trh.
Mezi hlavní nástroje kohezní politiky patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti a Fond pro spravedlivou transformaci. Jednotlivé fondy mají odlišné zaměření, společným cílem je však podpora rozvoje a snižování rozdílů mezi regiony.
„Každé euro musí být investováno smysluplně, transparentně a s jasným výsledkem. Nejde o to, kolik peněz dokážeme utratit, ale co za ně skutečně vybudujeme a jaký užitek přinesou,“ dodává Zdechovský.
Pro české regiony představuje kohezní politika významný zdroj peněz na investice, které by se jinak uskutečňovaly obtížněji nebo pomaleji. O evropské prostředky mohou za stanovených podmínek žádat například města, obce, kraje, školy, neziskové organizace nebo podnikatelé. Konkrétní podporované projekty se liší podle jednotlivých dotačních programů a jejich pravidel. Výsledkem mají být nejen nové stavby a modernizovaná infrastruktura, ale především lepší podmínky pro život, práci a podnikání v regionech.
Prodloužení tramvajové trati na Kamechy
Konkrétním příkladem projektu podpořeného z evropských fondů je prodloužení tramvajové trati z brněnské Bystrce na sídliště Kamechy. Nová trať se má stát páteřním spojením městské hromadné dopravy v této části Brna. Město si od ní slibuje především kvalitnější a spolehlivější dopravní obslužnost oblasti, kde žije velké množství obyvatel v sídlištní zástavbě. Projekt zároveň patří mezi strategické investice města.
Projekt je spolufinancován z evropských fondů, přičemž 85 % nákladů pokryje dotace z programu Doprava 2021–2027.
Dotace je získána prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic, který město Brno na úrovni Brněnské metropolitní oblasti spravuje.Filip Poňuchálek. — mluvčí brněnského magistrátu
Významnou součástí stavby je tramvajový tunel pod Říčanskou ulicí. Dělníci jej prorazili letos v červnu, trvalo to 115 dní. „Ražba proběhla prostřednictvím 105 řízených odstřelů, na které jsme spotřebovali 4 700 kilogramů trhaviny. Vytěžili jsme při tom 40 000 tun materiálu,“ popsal ředitel stavební společnosti Marti CZ Vít Pastrňák.
Nová tramvajová trať na Kamechy bude měřit 1,4 kilometru. Tramvaje na lince 1 obslouží tři nové zastávky – Ruda, Říčanská a Kamechy. Šaliny se po nové trati poprvé projedou na konci roku 2027.
Stavba si vyžádala také úpravy stávající tramvajové infrastruktury v Bystrci včetně rekonstrukce smyčky Ečerova, která bude novou trať napojovat na současnou síť. Změnou je především opačný směr vjezdu do smyčky. Tramvaje do ní nově najíždějí zleva, což je podle dopravního podniku v rámci republiky raritou.
„Změna směru vjezdu na levostranný sice může působit jako drobná úprava, ale pro každodenní provoz a plánování linek jde o zásadní krok, který umožní jak bezproblémové pokračování tramvají směrem do Žebětína, tak možnost plynulého návratu tramvají do centra,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
Dokončení trati má usnadnit každodenní cestování obyvatel Kamech a zároveň snížit závislost této části města na autobusové dopravě.