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Evropské peníze pomáhají regionům. Brňané se díky nim dočkají šaliny na Kamechy

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Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto rozdíly zmírňovat. Peníze z evropských fondů proto směřují například do dopravy, školství, zdravotnictví nebo podpory podnikání. Podívejte se, co může být takovým příkladem.
Evropské peníze pomáhají regionům. Brňané se díky nim dočkají šaliny na Kamechy

Evropské peníze pomáhají regionům. Brňané se díky nim dočkají šaliny na Kamechy

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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