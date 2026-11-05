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V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotky

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Připravovaná Metropolitní nemocnice v Praze má sloužit civilním pacientům, ale také českým vojákům a v případě potřeby spojeneckým jednotkám. Ministerstvo obrany, které projekt připravuje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, s ní počítá v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotky

V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotky

Zdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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