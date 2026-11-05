V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotky

V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V nové nemocnici v Praze ošetří vedle civilistů i vojáky a spojenecké jednotkyZdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Článek byl publikován 05.11.2026 14:16
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