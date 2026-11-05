Bayern si pojistil nejlepšího fotbalistu světa do roku 2029. Kane prozradil, proč odmítl odejít z Mnichova

Ve čtvrtek 5. listopadu 2026 v devět ráno zveřejnil Bayern zprávu, na kterou jeho fanoušci čekali od léta. Harry Kane, který o deset dní dříve převzal v Paříži Zlatý míč, podepsal novou smlouvu do 30. června 2029. Kapitán Anglie tím prodloužil svůj pobyt v Mnichově o dva roky a nechal za sebou debaty o návratu do Premier League. „Cítím se tady jako doma,“ řekl v oficiálním prohlášení. Pro Bayern to znamená víc než podpis. Klub dál staví na nejlepším hráči světa, a to v době, kdy mu na Lize mistrů záleží nejvíc.
Co Bayern potvrdil a co nechal za zavřenými dveřmi
Kane přišel do Mnichova z Tottenhamu 12. srpna 2023 se smlouvou do 30. června 2027. Nový kontrakt tento termín posouvá o dvě sezony, tedy až do konce ročníku 2028/29. Oficiálně je ale potvrzené jen tohle.
Plat, podpisový bonus, prémie ani případná nová výstupní klauzuli Bayern nezveřejnil. Finanční stránce obchodu se v tiskové zprávě FC Bayern nevěnuje ani jedna věta. Sportovní ředitel Max Eberl mluví hlavně o tom, že prodloužení dává klubu „jistotu v plánování“ a že s Kanem může dál stavět tým pro budoucnost.
Výstupní klauzule je přitom pro Kaneův příběh klíčová. Stanice Sky Sports v září 2025 psala, že původní smlouva klauzuli obsahovala a že Tottenham měl z přestupu takzvanou první opci, tedy právo dorovnat nabídku, kdyby Bayern nějakou přijal nebo by se klauzule aktivovala. Zda podobná pojistka zůstala i v novém kontraktu, zatím nikdo nepotvrdil. Starší zprávy se týkají původní smlouvy, ne té, kterou Kane podepsal teď.
Drobná kuriozita na okraj: Kaneův profil na webu Bayernu ještě po oznámení ukazoval konec smlouvy v roce 2027. Platí ale novější tisková zpráva.
Domov, rodina a Kompany
Kane své rozhodnutí vysvětlil bez okolků. V Bayernu se cítí jako doma, miluje klub, fanoušky i Mnichov. Tým je podle něj fantastický a stejně tak trenér Vincent Kompany. Celá jeho rodina je v Mnichově velmi šťastná. Chtěl zůstat a chce s klubem vyhrát „mnoho dalších titulů“.
Peníze v tom výčtu nezazněly. Sportovní ambice a spokojená rodina ano.
Ještě před rokem přitom nebylo jasné, kam se Kane vydá. Tehdejší trenér Tottenhamu Thomas Frank veřejně prohlásil, že by svého bývalého kapitána rád přivítal zpět, a anglická média otevřeně spekulovala o jeho návratu do Londýna. Konkrétní formální nabídka jiného klubu z poslední doby ale doložená není. Kane dal přednost Bayernu před lákadlem návratu domů, nikoli před podepsaným papírem na stole.
Náznak, kam se jeho myšlení posouvá, dal v srpnu. V rozhovoru pro FourFourTwo s novinářem Henrym Winterem přiznal, že po odchodu ze Spurs počítal s tím, že se do Anglie určitě vrátí. „To svrbění už ale není tak silné,“ dodal. V Mnichově ze sebe podle vlastních slov dostal to nejlepší.
Kdo si pamatuje rok 2023, vidí ten obrat jasně. Tottenham tehdy dlouho vyjednával o prodloužení, předseda Daniel Levy ale nakonec přiznal, že Kane chtěl novou výzvu. Dostal ji. A zjevně ho baví natolik, že ji nechce opustit.
Zlatý míč a čísla, která ho vynesla nahoru
Označení „nejlepší fotbalista světa“ má od 26. října 2026 pevnou oporu. Kane vyhrál mužský Zlatý míč, v hlasování porazil Kyliana Mbappého a Lamina Yamala. Podle UEFA je prvním Angličanem po 25 letech, který trofej získal. Naposledy se to povedlo Michaelu Owenovi v roce 2001.
Kaneova bilance v Bayernu vypadá spíš jako výpis z videohry:
|Ukazatel
|Hodnota
|Góly za Bayern ve všech soutěžích
|156 ve 161 zápasech
|Asistence za Bayern
|40
|Góly v Bundeslize
|102 ve 102 zápasech
|Góly za klub a reprezentaci v sezoně 2025/26
|73
|Góly v Lize mistrů 2025/26
|14
|Sezona 2026/27 po 14 zápasech
|10 gólů, 8 asistencí
Stovku bundesligových gólů nastřílel rychleji než kdokoli v historii soutěže. Třikrát po sobě se stal králem střelců. Na mistrovství světa 2026 dal šest gólů a Anglie skončila třetí.
A trofeje, kvůli kterým odcházel z Londýna? Dva mistrovské tituly, Německý pohár a dva Superpoháry Franze Beckenbauera. Nálepka hráče, který nikdy nic nevyhrál, se tím definitivně odlepila.
Sázka na pětatřicetiletého útočníka
Kane se narodil 28. července 1993. Až nová smlouva vyprší, bude mu 35 let a o měsíc později oslaví šestatřicáté narozeniny. U elitního útočníka, jehož hra stojí na rychlosti rozhodnutí a fyzické odolnosti v pokutovém území, to není rutinní prodloužení.
Podle nás jde o strategickou sázku. Bayern tím neříká jen „zůstaň, dokud to jde“. Říká, že kolem Kanea plánuje stavět tým s ambicí vyhrát Ligu mistrů ještě v dalších dvou až třech sezonách. Kluby takového formátu dnes obvykle dávají dlouhé smlouvy teenagerům, ne veteránům. Barcelona prodloužila s Yamalem do roku 2031, když mu bylo sedmnáct. Bayern jde opačnou cestou: vsází na hráče, který je na vrcholu produktivity právě teď.
Riziko je zjevné, protože třicátníci nestárnou lineárně. Kaneova hra je ale méně závislá na sprintech než u většiny hvězdných útočníků. Ustupuje do středu hřiště, rozdává míče a v šestnáctce se rozhoduje dřív než obránci. Takový profil vydrží déle. Osm asistencí v prvních čtrnácti zápasech letošní sezony to potvrzuje.
Cíl má Kane jasný. Liga mistrů je podle jeho slov velký cíl Bayernu a po vyřazení s PSG v semifinále minulé sezony mluví o potřebě udělat „ještě jeden krok“. Dá se čekat, že právě ušatý pohár bude měřítkem, podle kterého se nová smlouva jednou zhodnotí.
Kane proti Slavii a kde ho sledovat
Podpis má i velmi konkrétní dopad na české fanoušky. Slavia Praha podle programu na Oneplay nastoupí v ligové fázi Ligy mistrů 8. prosince 2026 v Mnichově proti Bayernu. Pokud se Kane nezraní, bude stát v útoku proti sešívaným jako úřadující držitel Zlatého míče.
Liga mistrů 2026/27 běží v Česku na Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum, a to na stanicích Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem. UEFA jako českého partnera uvádí také TV Nova a u vybraných přenosů Českou televizi.
Bundesligu vysílá pro Česko a Slovensko Nova Sport, práva má podle oborového serveru Broadband TV News až do sezony 2028/29. Kaneova smlouva tak skončí ve stejnou dobu jako současný televizní cyklus. Čeští diváci ho mohou sledovat každý víkend až do samého konce.
Pro sázkaře a hráče fantasy lig je vzkaz jednoduchý. Kaneova role se prodloužením spíš stabilizuje než oslabuje. Střílí, nahrává a kope penalty. Zůstává jistotou, na kterou se v sestavě vyplatí sázet.
Když Kane v roce 2023 opouštěl Tottenham, měl za sebou 280 gólů a ani jednu velkou trofej. Teď má v Mnichově Zlatý míč, tituly a smlouvu do 35 let. Do Londýna se možná jednou vrátí, ale nejdřív chce Ligu mistrů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle