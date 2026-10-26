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Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři roky

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Do sbírky na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě, poslali lidé, různé organizace či samosprávy přes devět milionů korun. Organizátoři z iniciativy Díky, že můžem ji vyhlásili, protože jejich projekt letos nezískal podporu od ministerstva kultury.
Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři roky

Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři roky

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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