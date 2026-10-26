Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři roky

Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Korzo Národní se vybralo 9 milionů. Je to víc, než dalo ministerstvo za tři rokyZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 26.10.2026 05:43
Na Staroměstském náměstí v Praze se sešli účastníci demonstrace svolané iniciativou Milion chvilek pro...
Politické hnutí Praha sobě čeká soudní spor kvůli předvolebnímu videoklipu inspirovanému skladbou Diamonds...
Francouzský herec Gérard Depardieu se 2. listopadu představí v pražském Divadle Hybernia s hudebním...
Policisté na začátku října zadrželi devětadvacetiletého cizince, který na náměstí Republiky napadal náhodné...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →