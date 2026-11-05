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Poznáte čerstvé maso? Jeho kvalitu si ověříte párátkem

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Poznat opravdu čerstvé maso může být někdy pěkný oříšek. Pokud kupujeme vakuované zboží, spoléháme se především na datum spotřeby, popřípadě věříme slovům řezníka v uzenářství. Kvalitu masa si přitom můžete doma jednoduše ověřit. Poradíme vám, jak na to.
Maso

Maso

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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