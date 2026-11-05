Poznáte čerstvé maso? Jeho kvalitu si ověříte párátkem

Poznat opravdu čerstvé maso může být někdy pěkný oříšek. Pokud kupujeme vakuované zboží, spoléháme se především na datum spotřeby, popřípadě věříme slovům řezníka v uzenářství. Kvalitu masa si přitom můžete doma jednoduše ověřit. Poradíme vám, jak na to.
Příliš čerstvé maso nekonzumujte
Není čerstvost jako čerstvost. Jakékoliv maso by mělo určitou dobu zrát. Není dobré okamžitě tepelně zpracovávat například zaříznutého králíka nebo slepici. Je nutné nechat maso minimálně jednu hodinu vychladnout. V běžné praxi se nechá čerstvé maso zrát i dvacet jedna dní. Záleží na konkrétním druhu poraženého zvířete. V mase totiž probíhají přirozené chemické změny a mohou ovlivnit kvalitu a chuť produktu.
Kvalitní maso poznáte jednoduše
Přinesli jste si domů krásně vypadající kousek vepřového nebo hovězího masa a chcete se ujistit, zda je opravdu čerstvé? Vyzkoušejte jednoduchý trik s párátkem. Jednoduše na něj napíchněte malý kousek a opalte ho nad plamenem zapalovače nebo sporáku. Jestliže se maso krásně rozvoní, bude kvalitní i zbytek masa. Místo párátka můžete do masa zapíchnout rozžhavenou vidličku a přivonět si k ní. Známkou čerstvosti je také pružnost. Zapíchněte tedy do masa dva prsty, a pokud se vrátí rychle do původního stavu, je v pořádku.
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Zapáchající maso okamžitě vyhoďte
V případě, že maso nevoní, ale nepříjemně zapáchá, nikdy ho nekonzumujte. Je to známka toho, že začaly probíhat hnilobné procesy. Takové maso nebude chutné, a navíc si můžete přivodit nepříjemné zdravotní potíže, i otravu. Nekvalitní maso poznáte i podle matného a lepivého povrchu. Na čerstvost si dávejte pozor zejména u polotovarů naložených v marinádách nebo olivovém oleji. V těchto případech je velmi těžké odhalit kvalitu, protože koření, v němž je maso naloženo, může do značné míry zmírnit nepříjemný zápach.
Zdroje info: Autorka, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/kvalita-masa/
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