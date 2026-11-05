Pamlsek není samozřejmost. Jak psa odměňovat chytře a nepřekrmit ho

Jedna odměna psovi za aport, druhá za „sedni“ a třetí jen proto, že se pes hezky podívá. Pamlsky se během dne nasčítají mnohem rychleji, než si většina majitelů uvědomuje. Mohou být skvělým pomocníkem při učení, péči i budování vztahu se psem. Rozhoduje ale množství, načasování ale i správné složení.
Odměna funguje jen tehdy, když pes ví, za co ji dostal
Pes si odměnu spojuje s chováním, které jí bezprostředně předcházelo. Pokud tedy přijde příliš pozdě, může si ji spojit úplně s něčím jiným, než majitel zamýšlel. Při učení nového chování proto dává smysl odměňovat správnou reakci rychle a pravidelně. Jakmile pes danou věc zvládá, není nutné sahat po pamlsku pokaždé. Postupně ho může nahradit pochvala, hra nebo jiná aktivita, kterou má pes rád.
Deset malých odměn je pořád jídlo
Pamlsky bývají nenápadnou součástí jídelníčku. Majitel často přesně odměří granule do misky, ale už nepočítá s tím, co pes dostane během procházky, při tréninku nebo od ostatních členů rodiny.
„Pamlsky by u zdravého psa neměly tvořit více než přibližně deset procent jeho denního energetického příjmu.Pokud pamlsky používáme často, je potřeba s nimi počítat stejně jako s běžným krmivem. Jinak může pes dlouhodobě přijímat výrazně více energie, než skutečně potřebuje,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.
Pomoci může jednoduchý trik. Ráno si připravit množství odměn na celý den a další už nepřidávat.
Velký pamlsek neznamená větší pochvalu
Při tréninku je praktičtější malý kousek, který pes rychle sní a může se znovu soustředit. Není potřeba dávat za každý správný povel celou sušenku nebo velký kus masa. U snadných úkolů může některým psům stačit část jejich běžné krmné dávky. Voňavější a atraktivnější odměnu má smysl schovat na obtížnější situace, například přivolání od jiného psa nebo zvládnutí rušného prostředí.
Pro psa není každá odměna stejně cenná
Stejně jako lidé mají i psi svoje preference. Jeden udělá téměř cokoli za kousek masa, jiného mnohem více motivuje míček nebo krátká hra.
Vyplatí se proto zjistit, co konkrétní pes považuje za opravdu hodnotnou odměnu. Při jednoduchých situacích není nutné vytahovat to nejlepší, co máte v kapse. Silnější motivaci si můžete nechat na chvíle, kdy po psovi chcete něco náročnějšího.
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Pamlsek může usnadnit i věci, které pes nemá rád
Odměna má smysl i mimo klasické učení povelů. Hodit se může při česání, kontrole tlapek, čištění uší nebo postupném zvykání na stříhání drápů.
„U některých psů dobře funguje například lízací podložka s vhodnou náplní. Pes se věnuje příjemné aktivitě a běžná péče pro něj může být postupně méně nepříjemná,“ říká Jiří Švihálek. Pokud je ale pes při manipulaci výrazně vystresovaný, samotný pamlsek problém neřeší. V takové situaci je lepší postupovat po menších krocích.
Složení má význam hlavně tehdy, když odměňujete často
Jeden pamlsek jednou za čas jídelníček zdravého psa zásadně nezmění. Pokud ale během dne odměňujete často, vyplatí se sledovat složení, velikost i energetickou hodnotu. „Pro trénink jsou praktické malé kousky sušeného masa nebo výcvikové pamlsky, které lze snadno dávkovat. Dobrou volbou mohou být také pamlsky s jednoduchým složením, například čisté sušené nebo mrazem sušené maso bez zbytečných přísad. U citlivějších psů se mohou hodit monoproteinové varianty, u kterých je jednodušší hlídat, jaký zdroj bílkovin pes dostává. Lidské sladké pečivo nebo dětské piškoty naopak nejsou pro pravidelné odměňování ideální, protože zbytečně přidávají cukr a další energii,“ dodává Jiří Švihálek.
Foto: Pixabay
U citlivého psa se počítá každý kousek
Pokud má pes potvrzenou potravní alergii nebo je na speciální veterinární dietě, měl by tomu odpovídat i výběr odměn. Malý pamlsek může obsahovat právě tu bílkovinu, kterou majitel z hlavního jídelníčku vynechává. Samotné označení „bez obilovin“ nebo „bez lepku“ přitom automaticky neznamená, že je výrobek vhodný pro každého citlivého psa. Rozhodující je konkrétní problém a složení celého jídelníčku.
Pamlsek má být odměna, ne druhá večeře
Dobrá odměna nemusí být velká ani drahá. Musí být pro konkrétního psa zajímavá a přijít ve správnou chvíli. Pokud se zároveň započítá do celkového jídelníčku, může být velmi užitečnou součástí společného fungování psa a člověka bez toho, aby nenápadně přidávala kila navíc.
Zdroje info: Autor, Jiří Švihálek
Náhledové foto: Pixabay
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