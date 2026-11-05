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Půda pod ovocnými stromy: Podzimní péče o kořeny

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Dennívýzva
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Podzimní péče o půdu pod ovocnými stromy může výrazně ovlivnit jejich kondici v následujícím roce. Kořeny jsou citlivé na prudké změny teplot, dlouhodobé přemokření i zbytečné mechanické poškození. Místo hlubokého rytí a obracení zeminy se proto vyplatí zvolit šetrnější postup, který půdu ochrání a zároveň podpoří její přirozenou strukturu.
Angrešt

Angrešt

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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