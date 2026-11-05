Půda pod ovocnými stromy: Podzimní péče o kořeny

Podzimní péče o půdu pod ovocnými stromy může výrazně ovlivnit jejich kondici v následujícím roce. Kořeny jsou citlivé na prudké změny teplot, dlouhodobé přemokření i zbytečné mechanické poškození. Místo hlubokého rytí a obracení zeminy se proto vyplatí zvolit šetrnější postup, který půdu ochrání a zároveň podpoří její přirozenou strukturu.
Odstranění spadaného ovoce a listí
Nejprve zkontrolujte prostor pod korunou a posbírejte plody i nahnilé ovoce. Mohou v nich přezimovat původci chorob, kteří na jaře znovu napadnou strom. Pozornost věnujte také listí se skvrnami nebo známkami houbových infekcí. Zdravé listy lze ponechat k přirozenému rozkladu, případně je využít v kompostu. Půdu není nutné důkladně vyhrabávat až ke kmeni. Stačí odstranit problematické zbytky a povrch lehce urovnat. Právě v horních vrstvách se nachází mnoho jemných kořenů, které zajišťují příjem vody a živin.
Opatrnost při práci s půdou
Pod ovocnými stromy se vyhněte hlubokému rytí a zarývání rýče do země. Kořeny mohou zasahovat daleko za okraj koruny a jejich přetnutí zbytečně oslabuje strom. Pokud potřebujete odstranit plevel, volte raději mělké kypření ručním nářadím, případně plevel opatrně vytrhejte.
Zvláštní pozornost vyžaduje půda po deštivém období. Když je rozbahněná a snadno se lepí na nářadí, nechte ji nejprve proschnout. Chůze po přemokřeném povrchu a používání těžké techniky mohou půdu utužit, čímž se zhorší přístup vzduchu ke kořenům.
Mulč jako ochranná vrstva
Před zimou lze pod korunou rozprostřít vrstvu vyzrálého kompostu, listovky nebo vhodného organického mulče. Vrstva přibližně 5 až 8 centimetrů pomáhá zmírnit výkyvy teplot, omezuje růst plevelů a postupně zlepšuje strukturu půdy.
Materiál ale nenahrnujte přímo ke kmeni. Kolem něj ponechte několik centimetrů volného prostoru, aby kůra nezůstávala dlouhodobě vlhká a nezačala zahnívat. Na těžké jílovité půdě, která zadržuje vodu, volte vzdušnější a přiměřeně tenkou vrstvu. Silný mokrý mulč by mohl podpořit hnilobu a zhoršit provzdušnění povrchu.
Tip: Materiály, které lze použít na mulčování.
Foto: Pixabay
Podzimní zálivka a ochrana před mrazem
Pokud je podzim dlouhodobě suchý, dopřejte stromům před zamrznutím půdy vydatnější zálivku. Platí to zejména pro mladé výsadby, jejichž kořenový systém ještě není dostatečně rozvinutý. Vodu aplikujte pomalu do prostoru pod korunou, nikoli pouze těsně ke kmeni. V přirozeně vlhké nebo zamokřené půdě však další zalévání není potřeba.
U mladých stromků pomůže také ochrana kmene proti okusu a zimnímu poškození. Mulčování půdy a ochrana kmene jsou dvě odlišná opatření, která se vzájemně doplňují. Pokud půdu na podzim ponecháte bez hlubokých zásahů, odstraníte zdroje chorob a přidáte přiměřenou ochrannou vrstvu, vytvoříte kořenům lepší podmínky pro přezimování i jarní růst.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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