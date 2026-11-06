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Nakládání zelí krok za krokem. Důležitá je práce se šťávou

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Začátek listopadu je bezesporu obdobím, kdy se vyplatí naložit zelí. Kysané zelí je totiž doslova vitamínovou bombou, kterou si naši dědové a babičky připravovali léta letoucí. V zimě je takové zelí stokrát lepší než zelenina prodávaná v obchodech. Naložit si vlastní zelí není nijak složité. Činíme tak každým rokem a vždy je vynikající. Nyní jsme ho nakládali, a tak vám prozradíme veškeré detaily, které se nakládání zelí týkají. Samozřejmě prozradíme recept, postup a některé vychytávky, na které jsme postupem času přišli.
Nakládání zelí

Nakládání zelí

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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