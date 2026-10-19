Pouhých 60 vteřin ve vodě promění plata od vajec v praktický materiál. Možnosti dalšího využití překvapí

Proložky od vajec jsou nevyhnutelným odpadem v každé domácnosti. Nemusíte je ale hned vyhazovat. S trochou úpravy najdou další využití.
V první řadě nespěchejte s vyhazováním tohoto druhu obalu. Má mnoho dalšího využití a vyhodit ho lze případně vždy. Z proložek můžete udělat třeba vynikající domácí půdu pro
pěstování zelené cibulky. Bez vnější půdy, přímo v krabici od vajec. Vejce kupují lidé často, ovšem proložky zabírají hodně místa. Samozřejmě se dají sešlapat a zmuchlat, ale ani tak mnohdy nedosáhnete perfektního či použitelného výsledku. Co tedy s tím? Omezení objemu odpadu a dekorace
Naplňte kartony ve dřezu nebo vaně vodou, na pořádné zvlhnutí jim stačí asi minuta. Tím se z nich v zásadě stane amorfní hmota, kterou můžete bez problémů zmačkat do hrudek a ty jednoduše vyhodit.
Ale vyhození je opravdu až poslední možnost, protože z tohoto materiálu toho lze ještě spoustu vyrobit. Pokud máte zahradu a kompostér, jsou proložky materiálem, který tam můžete dát. Proč je vyhazovat, když je lze využít jinde?
Jakmile proložky trochu rozstříháte, získáte něco jako stavební dílky. Z nich lze vyrobit krásné velikonoční dekorace (zajíčci) nebo obaly na sladkosti pro koledníky.
Přiklopte na sebe dva kalíšky a spojte je proužkem papíru. Horní díl se tak může odklápět a stačí jen obojí nabarvit. Případně ještě nalepit ouška, čumáček a další drobnosti včetně fousků. Pokud se s tím nechcete moc namáhat, můžete to celé nakreslit fixkou.
Předehra na venkovní zahradničení
Pomocí proložek se lze krásně připravit na zahradní sezónu, protože si můžete hodně věcí předpěstovat. Tento materiál je ideální pro rajčata, celer, okurky, ředkvičky, dobromysl, řeřichu, pažitku nebo tymián.
Velkou výhodou je také to, že rostlinu usadíte s obalem, který se po čase rozloží. Na dno proložky dejte rozdrcené skořápky od vajec, zasypte hlínou a vysejte semínka. Máte tak základ, který pak už jen přenesete ven. Fotografie: Pixabay Pořádek musí být
Čím jsou věci menší, tím hůře se hledají a snáz ztrácejí. Proložka na vejce je ideálním způsobem organizace, například na šroubky, různé gumičky a další drobné věci. Ženy
je ocení na vlásenky, špendlíky, sponky či špulky nití. Každý člen rodiny bude mít určitě něco, co do tohoto „pořadače” krásně zapadne. Jakmile doslouží, nevyhazujte je do papíru. Jde o recyklát, který patří buď na již zmíněný kompost, nebo do směsného odpadu.
Zdroj:
Xitrosti
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Plata od vajec namočíme na 60 vteřin ve vodě. Vzniknou tím nové možnosti jejich využití pochází z webu Světkreativity.