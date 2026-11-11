Peňáz vypadl z karty Oktagonu 98 v Třinci. Novotný popsal, proč je hledání soupeřů pro českého ranaře peklo

Třinecká hala, 21. listopadu 2026. U jednoho jména na kartě bylo ještě 11. listopadu prázdno. Matěj Peňáz, 30letý český bojovník ve střední váze (do 83,9 kg) s bilancí 11-1-0, měl nastoupit proti Polákovi Kamilu Oniszczukovi, jenže ten podle slovenského serveru MMA Fanatik vypadl se zraněním. Náhradník se nenašel: v programu turnaje na Sherdogu stojí u Peňáze položka Unknown Fighter, na Flashscore jen tři otazníky. Redakce MMAmag proto prošla jeho zápasový výpis start po startu a spočítala, jak dlouhé pauzy mu mezi zápasy narostly.
Třinec si na českého knockoutéra počká
Že se Peňáz turnaje nezúčastní, oznámil podle serverů MMA Shorties a Káóčko z 10. listopadu 2026 na Instagramu OKTAGON MMA, největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění. Podle znění, které oba servery převzaly, oznámení říká: „Zápas Matěje Peňáze na OKTAGON 98 je bohužel zrušen.“ Veřejné výpisy to zatím nedohnaly, Sherdog i Flashscore vedou Peňáze dál s prázdnou kolonkou soupeře.
Zbytek karty drží. Hlavní zápas je titulový duel lehké váhy (do 70 kg) mezi Mateuszem Legierským a Ivanem Buchingerem, dál jsou na programu Tomáš Mudroch, Jakub Batfalský, Veronika Smolková a Jindřich Byrtus. Peňázovo místo nikdo nezaplnil. A nešlo o výplň: v oficiálním rankingu OKTAGON MMA aktualizovaném 23. října 2026 je Peňáz sedmý ve střední váze a Oniszczuk osmý, titul v sázce nebyl.
O tom, proč se jiný soupeř nenašel, mluvil šéf organizace ještě předtím, než zápas padl. A servítky si nebral.
Novotný mluvil o pekle. Turnaje Peňázovi utíkají dlouho
Ondřej Novotný, spoluzakladatel a promotér OKTAGON MMA, to řekl v pořadu MMA letem světem, jehož přepis zveřejnil server Fights.cz 31. října 2026: „Matěj a Třinec? Fakt velký špatný, ty vole. Je to strašně těžké se soupeři pro Matěje. Hledat mu soupeře je absolutní peklo. Za mě to na Třinec nevypadá.“ Promotér tedy Třinec odepsal zhruba deset dní předtím, než organizace start zrušila.
Není to jeho první povzdech nad stejným jménem. Už 3. dubna 2026 Fights.cz citoval Novotného slovy „Je blbé, že zase utíkají ty turnaje“; 24. srpna 2026 server MMA Shorties přinesl jeho vyjádření, že Brno nedopadlo a Peňáz se odsouvá na neurčito. Zdravotní potíže i spekulace ze strany bojovníka, o nichž Novotný podle přepisů mluvil, jsou jeho hodnocením situace, ne oficiálním oznámením.
V českém textu oficiální stránky turnaje, do kterého redakce MMAmag nahlédla, přitom Peňáz 11. listopadu 2026 dál figuroval mezi ohlášenými jmény. Promotér v říjnu říkal, že to nevypadá, a organizace ho na programu nechala.
Jak vážný ten výpadek je, ukáže jeho zápasový výpis za poslední tři roky. Pauzy v něm mluví samy.
Tři roky, čtyři zápasy a tabulka, která to vysvětlí
Od 9. prosince 2023 do 11. listopadu 2026 má Peňáz ve výpisu profesionálních zápasů na Sherdogu čtyři starty. Číslo tři, které se o jeho posledních letech opakuje, výpis nepotvrzuje.
|Datum zápasu
|Soupeř
|Pauza od předchozího zápasu
|9. 12. 2023
|Ole Magnor
|–
|27. 1. 2024
|Matthew Bonner
|49 dní
|1. 2. 2025
|David Zawada
|371 dní
|20. 6. 2026
|Alan Silva
|504 dní
Od zápasu s Alanem Silvou uplynulo ke kontrolnímu datu 11. listopadu 2026 dalších 144 dní. Z oficiálního profilu bojovníka a ze zápasového výpisu, které redakce MMAmag porovnala, plyne i druhá polovina vysvětlení: 10 z 11 výher uzavřel knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy 91 % ukončení. Podle přepisu serveru MMA Shorties to Patrik Kincl shrnul tak, že Peňáz je kvalitní střelec, dlouho nezápasil a soupeř na něm může hlavně ztratit.
Nejbližší velkou příležitostí je prosincový turnaj v Praze. Peňázovo jméno v jeho programu zatím hledejte marně.
V pražské hale je volné místo. Peňázovo jméno u něj nestojí
ANALÝZA OKTAGON 100 se koná 29. prosince 2026 v hale v pražských Vysočanech. Oficiálně potvrzený je hlavní zápas Krzysztofa Jotka s Makhmudem Muradovem o titul střední váhy, dále Karlos Vémola proti Tomaszi Narkunovi v polotěžké váze a Attila Végh proti Lukeovi Barnattovi podle pravidel Stand & Bang do 98 kg. V programu, který redakce MMAmag prošla, Peňázovo jméno není. Přesun na stovku nikdo neoznámil: zatím je to možnost, kterou nadhodila média, ne ohlášený zápas.
Do UFC, tedy do nejsilnější světové organizace, se bojovníci dostávají přes aktivitu a formu, ne přes potenciál. Peňáz má předsíň za sebou, jedinou profesionální porážku utrpěl 30. srpna 2022 v Dana White’s Contender Series, kde ho Sedriques Dumas ukončil submisí na gilotinu v 1. kole v čase 0:47. Cesta zpátky vede přes pravidelné starty. A dokud u jeho jména místo soupeře stojí tři písmena, ztrácí ze všech zúčastněných nejvíc času on.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 11. listopadu 2026 s profilem a turnajovým výpisem na Sherdogu, s oficiálními stránkami turnajů OKTAGON 98 a OKTAGON 100, s oficiálním rankingem a profilem bojovníka, s programem na Flashscore a se sekundárními přepisy serverů MMA Shorties, Káóčko, Fights.cz a MMA Fanatik. Pauzy mezi starty jsou počtem kalendářních dní mezi daty profesionálních zápasů ve výpisu Sherdogu; do výpočtu vstoupily 9. 12. 2023 Ole Magnor, 27. 1. 2024 Matthew Bonner, 1. 2. 2025 David Zawada a 20. 6. 2026 Alan Silva, s kontrolním datem 11. 11. 2026. Podíl ukončení 91 % vychází z 10 výher knockoutem nebo technickým knockoutem z celkových 11 výher; zahrnuty jsou pouze profesionální zápasy MMA vedené Sherdogem, exhibice a jiné disciplíny ne. Originální instagramové oznámení OKTAGON MMA ani záznam pořadu MMA letem světem se nepodařilo otevřít, článek proto pracuje s přepisy, které zveřejnily MMA Shorties, Káóčko a Fights.cz, a přesný čas výroku v záznamu zůstal neověřen. Vlastní vyjádření Matěje Peňáze k situaci se k 11. listopadu 2026 dohledat nepodařilo, článek neuvádí žádné částky a nezabývá se jeho zdravotním stavem, k němuž organizace nic nezveřejnila.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka