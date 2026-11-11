Slováci udělali s Čechy krátký proces. Extrenér reprezentace Köstl dostal padáka, jeho krajan Hladík skončil v Ružomberoku v rezervě

V neděli 8. listopadu odjížděl Ružomberok z Podbrezové s výpraskem 1:4. V úterý 10. listopadu už klub podle
TASR oznámil, že končí hlavní trenér Jaroslav Köstl i sportovní ředitel Tomáš Hübschman. Představenstvo využilo reprezentační pauzu po 14. kole a škrtlo obě klíčové české figury najednou. Třetí Čech, bývalý kapitán Jan Hladík, v té době už nehrál za A-tým. Vedení ho poslalo do rezervy a tam si v prvním zápase zlomil ruku. Během pár týdnů tak z rozhodujících míst zmizeli trenér, sportovní ředitel i lídr kabiny. Podle nás nejde o běžnou trenérskou výměnu. Slováci vyhodnotili celý český model řízení jako neudržitelný. Projekt, ne epizoda
Česká cesta začala 13. ledna 2026, kdy klub na
oficiálním webu představil Köstla jako nového trenéra A-týmu a Hübschmana jako sportovního ředitele. Köstl nahradil Ondřeje Smetanu a do Ružomberku přišel s nálepkou muže, který krátce předtím vedl českou reprezentaci.
Ta nálepka si zaslouží upřesnění. Köstl dostal národní tým v říjnu 2025 jen dočasně na listopadový sraz, iRozhlas o něm psal jako o přemosťujícím trenérovi. Bilance zůstala stoprocentní: 1:0 se San Marinem a 6:0 s Gibraltarem. Šlo ovšem o dva soupeře z úplného chvostu evropského fotbalu. Ružomberok byl jeho prvním samostatným seniorským angažmá v klubu, kde se hraje každý týden a o body jde naostro.
Hübschman v létě vysvětloval velkou přestavbu kádru tím, že klub nebyl spokojený s předchozí sezonou a hledal hráče pro zamýšlený herní styl. Köstl na předsezonní tiskové konferenci sám pojmenoval dvě slabiny: proměňování šancí a obranu. Obě se později propsaly do tabulky.
Kapitán v rezervě
Jan Hladík, bývalý hráč brněnské Zbrojovky, nastupoval do sezony jako kapitán. Na podzim se ale situace otočila. V týdnu před domácím zápasem se Skalicí vedení přeřadilo Hladíka do třetiligové rezervy.
Generální ředitel Ľubomír Golis podle deníku Šport uvedl, že šlo o rozhodnutí vedení klubu „na základě jeho výkonů a přístupu k zápasům“. Konkrétní situace nerozvedl. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat detailnější informace, ale tiskové oddělení zatím na naše otázky nezareagovalo.
Pro Hladíka to celé dopadlo ještě hůř. V prvním zápase za béčko si zlomil ruku. Délku pauzy klub nezveřejnil, kapitánská páska ale podle Niké ligy patří Luteránovi „minimálně do konce podzimní části“.
Tři týdny, které rozhodly
Finále české éry mělo rychlý spád:
Týden před zápasem se Skalicí: Hladík míří do rezervy, kapitánem se stává Luterán. Zápas se Skalicí: Ružomberok doma vyhrává a získává trochu prostoru před sestupovými příčkami. Neděle 8. listopadu: debakl 1:4 v Podbrezové ve 14. kole. Úterý 10. listopadu: konec Köstla i Hübschmana.
Výhra nad Skalicí přitom mohla vypadat jako začátek obratu. O týden později zůstalo jen rozhodnutí představenstva. Mezi posledním hvizdem v Podbrezové a oznámením uběhlo osmačtyřicet hodin.
Čísla mluví proti Köstlovi
Samotná Podbrezová by na vyhazov nestačila. Rozhodla dlouhodobá bilance, kterou zachytil Sportnet:
Období Zápasy Výhry Remízy Porážky Body Body na zápas Jaro 2026 (sezona 2025/26) 14 3 6 5 15 1,07 Podzim 2026 (sezona 2026/27) 14 3 3 8 12 0,86 Celkem 28 6 9 13 27 0,96
Po 28 ligových zápasech měl Köstl na kontě méně než bod na utkání. A trend šel dolů. Na jaře tým aspoň remizoval, na podzim prohrával. Úvodních šest kol nové sezony přineslo jediný bod. K tomu přišly debakly 0:5 se Slovanem i Dunajskou Stredou a teď 1:4 v Podbrezové.
Podle oficiální
tabulky Niké ligy je Ružomberok po 14 kolech desátý s 12 body a skóre 13:29. V minulé sezoně skončil na stejném místě, jenže tentokrát je to místo mnohem vratší. Trenčín i Skalica mají po 10 bodech, odstup od dna tvoří pouhé dva body.
Tady je vidět, proč klub nešel jen po trenérovi. Hübschman skládal kádr, který dal ve 14 zápasech 13 gólů a 29 jich dostal. Samostatné zdůvodnění jeho konce klub nezveřejnil. Oba ale přišli ve stejném lednovém balíčku a podle nás odcházejí jako jeden celek, se sdílenou odpovědností za lavičku i za sportovní řízení.
Co dál: Slovan a boj o záchranu
Nového trenéra klub k 10. listopadu oficiálně neoznámil. Slovenská média, mimo jiné Flashscore, zmiňují jako dočasnou variantu Jána Haspru, trenéra rezervy a bývalého kouče A-týmu. Potvrzení zatím chybí.
Kdokoli si na lavičku sedne, čeká ho hned těžký úkol. V sobotu 21. listopadu v 15.30 hraje Ružomberok doma se Slovanem Bratislava, tedy se soupeřem, od kterého už letos dostal pětku.
Sázky jsou vysoké. Podle
herního modelu Niké ligy se soutěž po 22 kolech dělí na horní a dolní šestku. Poslední tým po nadstavbě sestupuje přímo, jedenáctý hraje baráž. Prostor pro obrat ještě je, ale Ružomberok dnes míří spíš do skupiny o udržení.
V kádru přitom česká stopa zůstává. Kromě Hladíka jsou na soupisce Daniel Köstl, Tomáš Buchvaldek, Kevin Huňa, Filip Souček, Vojtěch Hranoš a Matěj Koubek, v rezervě podle iDNES také Vojtěch Novák. Další personální změny u nich zatím doložené nejsou. Ztratili ale lidi, kteří je do Ružomberku přivedli nebo jim věřili.
Köstlovi zůstává bilance ze dvou reprezentačních zápasů bez zaváhání a 27 bodů z 28 ligových utkání pod Čebratí. Dá se čekat, že se vrátí do českého prostředí, nejspíš ale v menší roli, než jakou měl na lavičce národního týmu. V Ružomberku po něm zbyl desátý tým tabulky, kapitán se zlomenou rukou v rezervě a dvoubodový náskok před propastí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl