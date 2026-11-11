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Retro dobrota z vepřového masa v konzervě: S vařenými bramborami a vajíčky připravíte vydatné jídlo za pár korun

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Připravte si rychlou vepřovou rychlovku z konzervy s bramborami a vajíčky. Poctivá retro dobrota pro 2 porce za pouhých 79 Kč. Klasika z 80. let.
Obrázek k receptu na vepřovou rychlovku

Obrázek k receptu na vepřovou rychlovku

Zdroj: Foto a zdroj: Vaření s Jančou, vepřová rychlovka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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