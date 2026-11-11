Retro dobrota z vepřového masa v konzervě: S vařenými bramborami a vajíčky připravíte vydatné jídlo za pár korun

Když se ohlédnu do dob, kdy muselo jídlo na stole zasytit celou rodinu rychle, levně a přitom
neskutečně poctivě, vrací se mi vzpomínky na ty nejlepší domácí rychlovky. Jedním z takových pokladů je i tenhle , kterému doma s úsměvem říkáme rychlovka podle bleskový recept staré školy. Kombinace poctivé , voňavé cibulky, měkkých brambor a vajec má v sobě vepřové konzervy neuvěřitelné kouzlo útulného domova. A co je na tom nejlepší? Celá tato vydatná dobrota pro dvě osoby vás vyjde na , což z ní dělá nejen královnu chuti, ale i velmi šetrnou volbu pro vaši peněženku. pouhých 79 korun
Příprava je tak
neskutečně jednoduchá, že ji zvládne opravdu každý, a výsledek přitom strčí do kapsy řadu složitějších jídel. Slaná šťáva z masa skvěle provoní základ a vejce s bramborami vytvoří harmonii, na kterou se nezapomíná.
Můj tip zní: Vepřovou konzervu před přidáním na cibulku zbavte přebytečného tuhého tuku, nebo ho naopak využijte na rozehřátí pánve, dodá to jídlu ten správný tradiční šmak. Recept na poctivou vepřovou rychlovku s bramborami a vajíčky
Celkový čas přípravy a vaření: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g vepřové konzervy 1 ks malé cibule 3 vejce 650 g brambor 1 svazek pažitky na ozdobení 1 špetka soli a mletého černého pepře Foto a zdroj: Vaření s Jančou, ingredience na mňamku z 80. let Postup při přípravě rychlého jídla z vepřové konzervy
1. Brambory důkladně omyjte, oloupejte, nakrájejte na menší kousky a
vložte do hrnce s osolenou vodou.
2. Hrnec postavte na plotnu a
vařte brambory doměkka přibližně dvacet minut.
3. Zatímco se vaří brambory, oloupejte cibuli a
nakrájejte ji najemno.
4. Na pánvi
rozehřejte trošku tuku z konzervy nebo oleje a vsypte nakrájenou cibuli.
5. Cibuli orestujte dosklovata a poté
přidejte na kousky nakrájenou vepřovou konzervu.
6. Maso s cibulkou na pánvi
důkladně prohřejte a opečte, aby se uvolnily všechny chutě.
7. Do misky rozklepněte vejce, podle chuti osolte, opepřete a
lehce je rozšlehejte vidličkou. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, levné jídlo z pánve
8. Vylijte vejce k opečenému masu na pánvi a
za stálého míchání nechte ztuhnout v měkká míchaná vajíčka.
9. Uvařené brambory sceďte a
podávejte společně s teplou vaječno-masovou směsí.
10. Celé jídlo na závěr
hojně posypte nasekanou čerstvou pažitkou pro svěží chuť i vzhled. Tipy redakce: Výběr konzervy: Používejte kvalitní vepřové maso ve vlastní šťávě s vyšším podílem masa, které dodá jídlu nejlepší chuť. Využití výpeku: Tuk z konzervy nevyhazujte, skvěle poslouží jako základ pro orestování cibulky místo oleje. Konzistence vajec: Vajíčka do masa míchejte zvolna, aby zůstala vláčná a nevysušila se. Svěží bylinky: Místo pažitky můžete použít i čerstvou petrželku, která pokrm krásně oživí. Rychlá večeře: Díky minimálnímu času přípravy je tento pokrm ideální volbou pro hektické dny, kdy potřebujete rychle nakrmit hladové krky.
Když potřebujete rychle uvařit teplý oběd, zkuste tato jemná kuřecí játra s voňavou rýží
VIDEO
Když víte, co jíte: domácí zavařené vepřové od A do Z
Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou