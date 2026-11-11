VC Brazílie: Norris kraloval, Max znovu čaroval a Ferrari se hádalo

Lando si vybojoval pole position
Pro celý víkend v Brazílii předpovídali déšť, který nakonec přišel v sobotu po třetím volném tréninku. Hned na začátku kvalifikace se spustila přívalová bouře, a to natolik, že už po dvou minutách byla kvalifikace přerušena červenou vlajkou. Po obnovení kvalifikace projel Lando Norris cílem v čase 1:27,470 a vybojoval si svou 20. pole position v kariéře.
Lando, který je podporován společností Allwyn, doufal i ve stejné podmínky do závodu, protože déšť mu očividně svědčí. „Na mokru jsem se rozhodně cítil jistěji než na suchu. Na suchu jsme prostě neměli tempo, takže budu určitě šťastnější, když se ráno probudím a uvidím déšť. Upřímně řečeno, mohl by to být vzrušující závod, kde bude trochu od všeho.“
Lando vytáhl papáju na vrchol
A předpověď počasí od pilota McLarenu se naplnila. Déšť před závodem udělal trať kluzkou a když se Landovi při startu protáčely kola, propadl se na třetí místo. Zůstal však klidný a když se v polovině závodu vedoucí Antonelli dostal do smyku, Brit se vřítil dopředu a ujal se vedení. Po přezutí na suché pneumatiky se v závěrečné fázi opět rozpršelo, ale v tu chvíli už měl závodník sponzorovaný týmem Allwyn pohodlný náskok 14 sekund před Verstappenem a po 71 kolech projel cílem a vybojoval své třetí vítězství v sezóně.
Max a jeho manévry
V roce 2024 startoval Verstappen v Interlagosu ze 17. místa a závod vyhrál. Loni se rozhodl odjet úplně dozadu a ze startu z boxové uličky se propracoval až na třetí místo v cíli. A letos? Našel zlatou střední cestu, startoval z 21. místa a dojel druhý, čímž na Interlagosu zaznamenal pozoruhodný hattrick závodů, ve kterých se propracoval z konce startovního pole až na přední příčky. A jen aby naštval všechny své soupeře, Nizozemec to dokázal s vozem, který možná nebyl v pořádku.
„Jakmile jsem přezul na slicky, měl jsem v autě v rychlých zatáčkách extrémní přetáčivost, což řízení velmi ztěžovalo. Musíme zjistit, jestli se něco pokazilo, protože to nebylo normální. Většinu závodu jsem odjel s autem, které nebylo v dobrém stavu, takže skončit druhý je samozřejmě fantastické.“
Mercedes šampionem
Někde uprostřed všeho toho vzrušení se Mercedes stal mistrem v Poháru konstruktérů. Stříbrné šípy měly dost chaotický závod, čtvrtý George Russell si zmařil naděje na pódium, když se při výjezdu z boxů dostal do smyku, zatímco Antonelli klesl na páté místo po sérii smyků a pozdní penalizaci, když ho jeho tým po zastávce v boxech vypustil na trať nebezpečným způsobem.
22 bodů získaných v Brazílii však Mercedesu zajistilo nedostižný náskok 142 bodů tři kola před koncem sezóny, a tým tak získal svůj osmý titul mistrů konstruktérů, přičemž všechny z nich získal v posledních 12 letech!