Nejhorší mléčné výrobky v obchodě: Tyhle 3 Češi kupují a netuší, kolik éček v nich je

Stojíte u chladicího boxu se šlehačkou ve spreji a čtete drobné písmo na plechovce. Je tam smetana, cukr a pár dalších slov, která zní nevinně. Písmeno E nenajdete ani jednou, a tak plechovku vložíte do košíku s pocitem, že je bez éček. Ten pocit může klamat.
Šlehačka bez jediného E
Šlehačka ve spreji jednoho velkého mlékárenského výrobce obsahuje kromě smetany a cukru hnací plyny oxid dusný a dusík, emulgátor mono- a diglyceridy a karagenan. Jsou to čtyři přídatné látky s čísly E 942, E 941, E 471 a E 407. Na plechovce ale žádné z těch čísel není.
Takové složení pravidla dovolují. Výrobce smí v EU přidat jen látku zapsanou na unijním seznamu, a to pouze do kategorií potravin a s omezeními, která pro ni předpis stanoví.
Přečtěte si také: Udělejte doma test: pokud se vaše kožené rukavice chovají takhle, jsou z umělé kůže
Z pohledu éček jsou tak nejhorší výrobky, ve kterých se schválených látek sejde nejvíc a zákazník je na obalu snadno přehlédne. Mezi mléčnými výrobky běžnými v českých košících jsou to šlehačka ve spreji, ochucené dezerty a jogurty a tavené sýry. Které konkrétní výrobky posloužily jako příklady složení, uvádějí zdroje pod článkem.
Éčko se schová pod názvem
U přídatné látky musí být na obalu nejdřív uveden název skupiny, třeba emulgátor, stabilizátor, zahušťovadlo nebo hnací plyn. Za ním výrobce napíše buď název látky, nebo její číslo E, a vybrat si může sám.
Chemicky upravené škroby jsou přídatné látky s čísly E 1404–E 1451, na etiketě ale stačí slova „modifikovaný škrob“. Jiné položky ze složení vypadají podobně, přesto mezi éčka nepatří.
Přečtěte si také: Celý život jsem nosila perly špatně. Až stylistka mi ukázala, jak je nosit, aby omlazovaly
Ve složení čtete Je to přídatná látka? Číslo E oxid dusný, dusík ano E 942, E 941 mono- a diglyceridy ano E 471 karagenan ano E 407 modifikovaný škrob ano E 1404–E 1451 želatina ne nemá aroma ne, řídí se jiným nařízením nemá
V pudinkovém dezertu se šlehačkou z chlazeného regálu je například modifikovaný kukuřičný škrob, karagenan, guma guar, emulgátor z esterů mono- a diglyceridů a dusík, celkem tedy pět éček.
Tavený sýr a jeho tavicí soli
Tavicí soli při výrobě upravují mléčné bílkoviny, aby se z hmoty neoddělil tuk. Technolog ze zlínské Univerzity Tomáše Bati připomíná, že podle učebnic se tavený sýr bez nich vyrobit nedá, i když už existuje patentovaný postup, který je nahrazuje moukou.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tyto 3 doplňky ženy po 50 opticky zakulatí a přidají až 4,5 kg
Tavený sýr privátní značky jednoho řetězce měl podle veřejně dostupných údajů z roku 2022 ve složení čtyři tavicí soli, a to citrát a tři fosforečnany. Přidaný byl i stabilizátor karagenan, celkem tedy pět éček.
Tavené sýry se bez tavicích solí běžně nevyrobí a limit fosforečnanů je u nich jeden z nejvyšších. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Limit fosforečnanů je u tavených sýrů jeden z nejvyšších. Nařízení EU pro ně připouští nejvýš 20 000 mg na kilogram, počítáno jako P2O5. Je to horní mez a skutečný obsah v konkrétním balení z ní nevyčtete.
Komu fosforečnany můžou vadit
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve stanovisku z června 2019 stanovil pro fosforečnany první společný přijatelný denní příjem, odborně ADI, a to 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Pro lidi se středně až silně sníženou funkcí ledvin tato hranice neplatí, protože vliv vysokého příjmu fosforečnanů na ledviny je známý.
Přečtěte si také: Proč staré dámy nosily brož vždy na levé straně? Důvod vás překvapí
Podle odhadu ze stejného stanoviska může ADI překročit také příjem kojenců, batolat a dětí s průměrnou stravou a dospívajících, kteří jedí hodně potravin s fosforečnany. Lidé s onemocněním ledvin a rodiče malých dětí by proto měli jídelníček probrat s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Bílý jogurt jako jistota
Pro bílý jogurt, který po kvašení neprošel tepelným ošetřením, nařízení EU neuvádí žádnou povolenou přídatnou látku. Jogurty s příchutí a mléčné dezerty smějí obsahovat zahušťovadla, emulgátory, modifikované škroby, barviva i fosforečnany. Místo jahodového jogurtu tak můžete koupit bílý. Kdo má rád ovocnou chuť, nakrájí si do něj kousek banánu nebo hrušky a o sladkosti i složení pak rozhoduje sám.
Pro bílý jogurt, který po kvašení neprošel tepelným ošetřením, nepovoluje nařízení EU žádnou přídatnou látku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při nákupu proto čtěte složení celé a hledejte názvy skupin jako emulgátor nebo zahušťovadlo a slova „modifikovaný škrob“. Prozradí přídatnou látku i bez písmene E. Ani neochucená pasterovaná smetana nemusí být bez přídatných látek, protože smí obsahovat několik zahušťovadel a emulgátorů. Smetany se sníženým obsahem tuku jich smějí mít ještě víc.
Přečtěte si také: Celý život jsem si kupovala kabáty o číslo větší. Až stylistka mi ukázala, proč vypadám o 10 let starší
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1129, https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190612, https://www.spotrebitelzakvalitou.cz/users/news/2-vybrali-jsme-pro-vas/attach/12-web-efsa-fosforecnany.pdf, https://eagri.cz/public/portal/-q341189—5CGZWHKt/pridatne-latky-v-potravinach, https://www.blesk.cz/clanek/testy-blesku-mleko-mlecne-vyrobky-tavene-syry/241697/objev-stoleti-cech-vymyslel-tavenak-bez-tavicich-soli.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/273784-test-tavenych-syru-rika-se-ze-jsou-nezdrave-co-na-to-odbornik, https://www.rohlik.cz/1434959-president-professional-slehacka-ve-spreji, https://www.rohlik.cz/1339801-ehrmann-grand-dessert-puding-dezert-se-slehackou-schoko-stracciatella, https://world.openfoodfacts.org/product/8594004471604/jemny-taveny-syr-clever, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2025-11-04/eng/pdf