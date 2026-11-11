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Kokršpaněl, pampeliška i obložený chlebíček. Kadeřník slavných si dobíral Lenny kvůli novému účesu

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Lenny Filipová usedla do křesla kadeřníka celebrit Daniela Paška a odnesla si nejen novou barvu, ale i sérii přirovnání, která by leckoho vyvedla z míry.
Kokršpaněl, pampeliška i obložený chlebíček. Kadeřník slavných si dobíral Lenny kvůli novému účesu

Kokršpaněl, pampeliška i obložený chlebíček. Kadeřník slavných si dobíral Lenny kvůli novému účesu

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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