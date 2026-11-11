Kokršpaněl, pampeliška i obložený chlebíček. Kadeřník slavných si dobíral Lenny kvůli novému účesu

Zpěvačku Lenny si většina Čechů vybaví s bohatou blond hřívou. VIPŽivot zaznamenal, že teď se ale svěřila do rukou muže, který kdysi stříhal Karla Gotta a dnes vede pražský salon The Trim. Podle instagramového videa z proměny, kterého si všiml web Proženy, kadeřník Daniel Pašek neztrácel čas zdvořilostními frázemi. Hned na úvod zpěvačce oznámil: „Jako kokršpaněl máš vlasy.“ A to byl teprve začátek.
Pampeliška potřebuje hydrataci, kokršpaněl nůžky
Každé z Paškových přirovnání mělo svůj praktický důvod. „Určitě dáme hloubkovou hydrataci, jo, ať to není taková pampeliška,“ komentoval stav vlasů, které po létu vykazovaly suchost a rozlétaný dojem. Pampeliška tedy nebyla jen vtípek, byla diagnóza. Kokršpaněl zase mířil na objem a texturu hřívy, s níž se Lenny prezentuje prakticky celou kariéru. Přirovnal ji i k obloženému chlebíčku, na což zpěvačka odvětila: „Což mi připomíná, že mám hlad.“ Žádná uraženost, žádné napětí. Naopak, Lenny při několikahodinové proceduře klidně usnula.
Nešlo o radikální střihovou revoluci. Pašek sáhl po jiné technice melírování a tónování, než jakou u Lenny používal dříve. Cíl byl jasný: zjemnit kontrasty, ztlumit odrost a posunout blond do měkčího, přirozenějšího odstínu, který lépe ladí s podzimem.
Celá procedura zahrnovala několik kroků:
- úprava odrostů a sjednocení barevného přechodu
- melír novou technikou pro přirozenější hloubku
- tónování do jemnějšího blond odstínu
- hloubková výživa a hydratace
- finální vyfoukání do hladka
Právě poslední bod proměnu opticky znásobil. Lenny, kterou publikum zná téměř výhradně s kudrnami, odcházela s hladce vyfoukaným účesem. Změna odstínu sama o sobě nebyla dramatická, ale v kombinaci s uhlazeným stylingem působila jako úplně jiná žena. „Ta barva je nádherná!“ komentovala výsledek sama zpěvačka. „Úplně přirozený. Krásný…“ Po dokončení se Pašek vrátil ke svému stylu: „Už to není takovej kokršpaněl, už je to lepší trošku, viď?“
Kadeřník, ke kterému se nedostanete
Daniel Pašek není náhodný stylista, který si na sociálních sítích říká „kadeřník slavných“. Je vlastníkem a kreativním ředitelem salonu The Trim na pražské Sokolovské ulici a Lenny figuruje na jeho oficiálním webu mezi pravidelně obsluhovanými klientkami. Pokud byste k němu chtěli jít, máte smůlu. Pašek podle svého profilu nové klienty nepřijímá. Má plně obsazený kalendář. Podobné služby ale nabízejí další stylisté v jeho týmu; orientační ceny se pohybují od 3 100 do 4 000 Kč za odrost s tonerem a střihem, melír celé hlavy vyjde na 5 500 až 7 000 Kč a doplňková hloubková ošetření stojí 500 až 800 Kč. Proměna typu té Lennyiny, která kombinuje několik služeb na hustých dlouhých vlasech, se podle nás bude pohybovat spíš v horním pásmu.
Podzimní úprava blond vlasů má svou logiku. Letní slunce zesvětluje a vysušuje, odrost se prohlubuje a kontrast mezi kořínky a délkami začíná rušit. Pašek tenhle efekt řešil tím, že blond nezesvětloval ještě víc, ale naopak ji ztlumil a sjednotil. Výsledek nepůsobí jako „nová Lenny“, spíš jako uhlazenější, podzimně měkčí verze té známé. A právě v tom je podle nás nejsilnější moment celé proměny. Nejde o barvu, jde o to, že žena, kterou si spojujete s rozevlátými kudrnami, najednou stojí před zrcadlem s hladkými, lesklými vlasy a vypadá, jako by přišla z jiného desetiletí své kariéry. Změna textury dokáže víc než změna odstínu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová