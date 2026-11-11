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Roglič vyhrál pět Grand Tours, ale pro rok 2027 nemá tým. Možná už nechce závodit za každou cenu

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Ve 37 letech je jedním z nejúspěšnějších cyklistů své generace a pořád dokáže bojovat o velká vítězství. Přesto Primož Roglič nemá oznámenou smlouvu na příští sezonu. Jeho největší souboj už se možná neodehrává v horách, ale při rozhodování, jestli mu profesionální cyklistika ještě nabízí to, co od ní chce.
Roglič vyhrál pět Grand Tours, ale pro rok 2027 nemá tým. Možná už nechce závodit za každou cenu

Roglič vyhrál pět Grand Tours, ale pro rok 2027 nemá tým. Možná už nechce závodit za každou cenu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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