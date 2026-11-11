Roglič vyhrál pět Grand Tours, ale pro rok 2027 nemá tým. Možná už nechce závodit za každou cenu

Primož Roglič se na Tchaj-wanu znovu posadil na kolo. V rámci akce Taiwan Masters Ride vyrazil na slavné stoupání Wuling Pass, přijal podporu místních jezdců, rozdával úsměvy a absolvoval program, který připomínal spíš příjemný výlet než závodní vypětí. Rekord stoupání nepřekonal. Závodní svět ale zajímalo něco docela jiného: jaký dres si slovinský šampion oblékne v roce 2027. A zda si vůbec nějaký oblékne.
Rogličovi je sedmatřicet. Má za sebou čtyři triumfy na Vueltě a vítězství na Giru d’Italia, tedy celkem pět celkových prvenství na Grand Tours. Jeho tříleté působení v Red Bullu–Bora–Hansgrohe končí a pokračování v tomto týmu se nechystá. Na listopad přitom připadá období, kdy už si většina WorldTour stájí skládá rozpisy soustředění i závodní program na další sezonu. Roglič žádný nový kontrakt veřejně nepotvrdil.
Výkonnost není největší otázka
Zní to paradoxně. Jezdec, kterému je stále možné svěřit roli lídra, nemá pro další rok vyřešené angažmá. Jenže situace není tak jednoduchá, že by ho týmy nechtěly. V zákulisí se mluvilo o kontaktech s Vismou–Lease a Bike, s Lotto–Intermarché i s dalšími celky. Podle cyklistických médií některá jednání skončila bez dohody, nabídku Lota měl Roglič odmítnout. Tyto informace nejsou totéž co potvrzený podpis a detaily rozhovorů zůstávají z velké části neveřejné.
Rozdíl mezi jezdcem, který nemůže najít práci, a jezdcem, který ještě nenašel správný důvod pokračovat, je přitom zásadní. Slovinec sám připustil, že další závodění není samozřejmost a že rozhodnutí musí dávat smysl i jemu osobně.
Sportovní argumenty pro pokračování pořád existují. V roce 2026 skončil druhý na Vueltě a získal evropský titul v časovce. Po problémech spojených s dopravní nehodou dokázal znovu závodit s elitou. Jenže silná časovka a povedená Grand Tour automaticky neznamenají, že je snadné najít tým, který postaví velkou část sezony kolem sedmatřicetiletého lídra.
Proč se velká jména nevejdou do každého týmu
V etapové cyklistice nejde jen o to, jestli závodník umí vyhrávat. Lídr na Grand Tour potřebuje pomocníky v horách, podporu na rovinách, prostor v závodním kalendáři a sportovní vedení ochotné přizpůsobit jeho programu další jezdce. Přivést Rogliče proto neznamená pouze nabídnout mu smlouvu. Znamená to rozhodnout, jakou roli dostane a jaká očekávání s sebou ponese.
Pro některé stáje může být atraktivní veterán schopný vyhrát týdenní etapový závod nebo zaútočit na Vueltu. Jinde by však musel sdílet leadership, měnit cíle nebo ustoupit mladším jezdcům. A právě u závodníka, který už pětkrát ovládl třítýdenní závod, je legitimní otázka, zda by takový kompromis chtěl přijmout.
S každým týdnem navíc ubývá volných míst i času na přípravu. To neznamená, že Rogličovi došly všechny možnosti. Znamená to, že rozhodnutí, které mohl ještě na podzim odkládat, bude brzy sportovně i organizačně náročnější.
Ještě jeden Tour de France, nebo konec podle vlastních pravidel?
Rogličova kariéra má zvláštní oblouk. Někdejší skokan na lyžích se proměnil v jednoho z nejlepších cyklistů světa, vyhrál olympijskou časovku a stal se symbolem schopnosti vracet se po pádech. Na Tour de France však nikdy nezískal žlutý dres v Paříži, přestože k němu měl v roce 2020 velmi blízko. Je lákavé představovat si, že právě tahle nedokončená kapitola ho přiměje pokračovat.
Jenže to je zatím naše interpretace, nikoli jeho oznámený plán. Roglič nemusí chtít poslední sezonu strávit honbou za jediným výsledkem, který mu v životopisu chybí. Může hledat dobrý sportovní projekt, nebo si vybrat konec v okamžiku, kdy má ještě co nabídnout.
Na tchajwanském kopci tentokrát nepřekonal rekord. Na tom nezáleží. Důležitější je, že se jeden z nejslavnějších cyklistů poslední dekády blíží rozhodnutí, které už žádné mezičasy nepomohou vyřešit. Pokud se vrátí, bude zajímavé sledovat, kolik prostoru si pro sebe dokáže vyjednat. Pokud skončí, nebude to nutně příběh jezdce, o kterého nikdo nestál, ale šampiona, který odmítl pokračovat jen proto, že ještě může.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Cyclingnews – Taiwan Masters Ride a budoucnost 2027 [2], Domestique – vývoj jednání a Rogličovo rozhodování [3], RoadCycling.cz – vyjádření k budoucnosti [4]