Řval jsem na děti sprostě, přiznal Josef Kokta. Po dvou letech mlčení promluvil o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi

Příběh rodiny Koktových má tři vrstvy, které se snadno slévají do jedné. VIPŽivot připomíná, že první je roky starý incident, kdy děti rozbily skleněný barel s vodou a Josef Kokta na ně začal vulgárně řvát způsobem, který sám označil za chování „starého nerudného dědka“. Druhá vrstva je z dubna, kdy prý
došlo k náhodnému přepnutí soukromého videa na veřejné, což vyvolalo mediální explozi. A nakonec listopad, kdy Kokta na slavnostní projekci pokračování Ornella LIFE řekl, že právě nové díly mapují „rozlitý barel i řvaní na děti“ a měsíce, které následovaly. Tři momenty, tři různá data, a teprve dohromady dávají smysl. Co přesně Kokta přiznal, a co popírá
Na začátku stojí konkrétní scéna. Děti rozbily skleněný barel, po podlaze tekla voda a ležely střepy. Koktovi podle vlastních slov pro
Super.cz „vytekly nervy“ a spustil na děti opakované hrubé vulgarity. Ornella v tu chvíli klečela na zemi a uklízela střepy, sama tvrdí, že nekřičela. Kokta připouští, že šlo o exces, za který se dětem omluvil. Současně ale odmítá, že by je v té situaci uhodil. Jenže obraz rodiny není tak jednoznačný. Na internet vyplul i starší záběr z reality show Štiky, kde Ornella dává synovi Quentinovi na zadek. A sám Kokta v květnovém rozhovoru připustil, že dětem občas „naplácali“. Monika Binias, Ornellina matka, po zveřejnění videa prohlásila, že podobné chování není nic neobvyklého.
Soukromý záznam vznikl podle Kokty přibližně v roce 2022. Sloužil prý jako varování sám pro sebe, připomínka, jak se nechovat. Veřejným tématem se stal až letos 27. dubna, kdy byl omylem přepnut ze soukromého na veřejný režim.
Ornella byla v tu dobu v Tunisku a o mediální bouři se dozvěděla na dálku. Reakce úřadů přišla rychle. OSPOD Praha 6 prostřednictvím vedoucí Dagmar Šobíškové 29. dubna potvrdil, že věc je v řešení a další postup povede s ohledem na zájem dětí. Následovala neohlášená návštěva sociálních pracovníků v domácnosti Koktových. Detailnější návrat k tématu přišel až s premiérou druhé řady Ornella LIFE teď v listopadu. Zdroj fotografie: Nextfoto Z minutového videa celá sezona
Tady se příběh láme z rodinného dramatu do mediálního produktu. První série Ornella LIFE byla desetidílná, spuštěná v únoru ještě před kauzou. Druhá řada, kterou
iDNES označuje za „nekonečnou“, běží od 5. listopadu s novým dílem každou neděli, epizody mají kolem 40 minut a měsíční předplatné začíná na 100 Kč. Co mají diváci vidět „za zavřenými dveřmi“: Únorový rozpad spolupráce Ornelly s Agátou Hanychovou Incident s rozlitým barelem a řvaním na děti Měsíce, kdy se rodina z kauzy sbírala Finanční propad od května do srpna 2026, kdy podle Kokty přišli o milionové částky ze spoluprací Zastavenou rekonstrukci domu v Nebušicích
Ornella formát popisuje jako „syrový časosběr práce, dětí, pádů i krizí“. Podle nás je ale klíčové vidět i druhou stranu mince: Koktovi z jedné uniklé minuty, která jim na jaře způsobila reputační i finanční škody,
teď stavějí nosnou linii placeného rodinného formátu. Skandál se mění v obsah. Obsah generuje příjem, který má nahradit ztracené spolupráce. Rodina, která se rozvedla kvůli dluhům
Formální rozvod Koktových nebyl reakcí na jarní kauzu. Podle rozhovoru pro iDNES šlo o krok starý čtyři roky, motivovaný Josefovými exekucemi, praktické opatření, ne rozpad vztahu.
Ornella zůstává hlavní živitelkou rodiny, Kokta se stará o děti a domácí chod. Na premiéře druhé řady Kokta řekl větu, která celou situaci shrnuje přesněji než cokoli jiného: „Jsem rád, že mě Ornella po mém extempore nevykopla. Popáté se ženit nebudu.“ Ornella zase opakovaně tvrdila, že je s Pepou „srdcem víc než kdy dřív“. Navenek vztah ustál. Co se děje za zavřenými dveřmi, teď prodávají po epizodách za stovku měsíčně.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová