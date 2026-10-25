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Potraviny, které nesmí do mrazáku. Zamrazením začnou být nebezpečně jedovaté

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Dennívýzva
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Ceny v obchodech šplhají vzhůru a mnoho domácností proto sází na mrazák jako na tichého pomocníka. Co se nespotřebuje hned, putuje do ledu. Jenže zrovna tady se snadno udělá chyba: některé potraviny mrazení nezvládají a jiné se při nesprávném zacházení mohou stát zdravotním rizikem.
Potraviny, které nesmí do mrazáku. Zamrazením začnou být nebezpečně jedovaté

Potraviny, které nesmí do mrazáku. Zamrazením začnou být nebezpečně jedovaté

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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