Muškáty zabalené do novin přežijí zimu bez květináče i bez místa. Kdo ale vynechá jeden krok, na jaře nevykvetou vůbec

Tyto odolné rostliny se dělí na několik typů, z nichž každý má jedinečné vlastnosti a požadavky na péči. Ale i pro jejich úspěšné pěstování a přezimování je zásadní znát specifické potřeby jednotlivých druhů, jak píše web
Extension. Příprava muškátů na přežití v zimě
S příchodem podzimního chladu začínají milovníci pelargonií přemýšlet o tom, jak správně zazimovat muškáty. Klíčem k úspěchu je
vytvoření vhodného prostředí, které napodobuje jejich původní stanoviště, kde se nevyskytují extrémní mrazy. Ideální podmínky pro přezimování muškátů zahrnují nízké teploty v rozmezí od 8 °C do 12 °C a dostatek přirozeného světla.
Pokud takové podmínky nejsou k dispozici, bývá podle odborníků z webu
TheSpruce obvykle rozumnější začít na jaře s novými rostlinami – ty špatně přezimované totiž pokvetou jen málo nebo dokonce vůbec ne. Zdroj fotografie: Depositphotos Pelargonie jsou obecně známy svou schopností kvést hojně, pokud jsou jim poskytovány správné podmínky. Jak zaštipovat muškáty na zimu
Zaštipování a prořezávání muškátů jim nejen pomůže přečkat zimu, ale také podpoří jejich silný růst a bohaté kvetení na jaře. Tento
proces spočívá v odstranění suchých a odumřelých částí rostliny, aby se zabránilo chorobám a podpořil se nový růst. Technika zaštipování neboli selektivního odstraňování špiček stonků stimuluje rostlinu k rozvětvení, což vede k plnějšímu a bujnějšímu vzhledu. Zimování muškátů podle babiček
Účinné mohou být i staromódní metody. Jednou z tradičních technik je přezimování muškátů zabalením do novin. Jak na to nám poradila čtenářka Jana N. z Bohumína.
„ Po vyjmutí muškátů z květináčů zabalte kořeny do vlhkých novin a uložte je na chladném a tmavém místě kořeny vzhůru – já je věším na trám pomocí plátěného sáčku. Přes zimu je občas porosím a je to. A nepotřebuji na to prakticky žádné místo.“ Zdroj fotografie: Freepik S trochou znalostí a péče mohou muškáty nejen přežít zimu, ale také rok co rok prospívat. Stačí jen znát pár triků. Kdy přesadit muškáty po zimě
Zásadní je načasování; počkejte, až pomine hrozba mrazů a dny se prodlouží, což znamená začátek vegetační sezóny. Před přesazením je
důležité zavodnit kořeny a ostříhat odumřelé nebo poškozené části, aby rostlina měla zdravý start. Jedině tak vám opravdu bohatě vykvete. Dejte však pozor na alergie, které mohou způsobit, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři