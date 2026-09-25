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Muškáty zabalené do novin přežijí zimu bez květináče i bez místa. Kdo ale vynechá jeden krok, na jaře nevykvetou vůbec

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Ať už dáváte přednost staromódnímu kouzlu novinových zábalů, nebo preciznímu umění zaštipování, s těmito triky muškáty zazimujete skvěle.
Muškáty zabalené do novin přežijí zimu bez květináče i bez místa. Kdo ale vynechá jeden krok, na jaře nevykvetou vůbec

Muškáty zabalené do novin přežijí zimu bez květináče i bez místa. Kdo ale vynechá jeden krok, na jaře nevykvetou vůbec

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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