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Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1

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Po dvou vítězných zápasech tentokrát Motor narazil. Budějovičtí hokejisté v Karlových Varech doplatili na nepovedenou první třetinu, po které prohrávali už 0:3. Energie si své vedení pohlídala a nakonec zvítězila jasně 5:1.
Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1

Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1

Zdroj: HC Motor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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