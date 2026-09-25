Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1

Budějovice do zápasu vstoupily dobrým způsobem a ihned po čtrnácti sekundách měly možnost přesilové hry. Tu ale Motor nezvládl využít. Na druhé straně naopak stačila jediná možnost a skóre bylo otevřeno. Jihočeši se nebyli s to dlouho dostat z pásma, čehož dokázal skvěle využít Robert Mamčics, který nahozením od modré čáry otevřel v čase 3:41 skóre - 1:0. Vary se první brankou nakoply, a tak Klouček následně musel řešit například střely Bambuly či Winberga.
Na druhé straně naopak Frodla prověřil Zachar, avšak jeho střela z kruhu brankáře Varů překvapit nemohla. Zajímavější již byla bomba Lantošiho z konce třinácté minuty, která dokonce orazítkovala tyč. Celkově měla ze hry více Energie, která po vyloučení Krastenbergse z poloviny patnácté minuty navýšila vedení. Nick Jones zamíchal s pukem na levém kruhu a následně bombou pod horní tyč nedal Kloučkovi v čase 16:15 šanci - 2:0.
Uplynuly zhruba dvě minuty a bylo to již o tři branky. Kofferova bomba z levého kruhu vypadla Kloučkovi jen k Petru Tomkovi, který s dorážkou neváhal, a tak byl v čase 18:26 odměněn - 3:0. Jihočeši již v první třetině nezvládli nijak reagovat, a tak o první pauze prohrávali jasně 0:3.
Ihned po třiceti třech sekundách prostřední části musel jet odpykat trest za špatné střídání domácí Šťastný. I Budějovice svou výhodu dokázaly využít. Bulířova střela Frodlovi vypadla jen k Štěpánu Hochovi, který z velké blízkosti střelou nad pravý beton snížil v čase 22:06 na rozdíl dvou branek - 3:1. Ihned po minutě se mohl Motor dostat na dostřel, avšak střela Štencela po nadějné individuální akci zamířila jen do patronace Frodla.
Hra se trochu uklidnila
Oba týmy měly své menší šance, avšak Klouček i Frodl chytili, co se od nich očekávalo. Ve třicáté druhé minutě pak byl vyloučen za vysokou hůl hostující Krastenbergs a domácí opět trestali. V nepřehledné situaci před brankou Motoru se nejlépe zorientoval Nick Jones, jenž využil přihrávky před odkrytou branku mistrně a v čase 32:12 zapsal druhou branku večera - 4:1. Ve zbytku druhé třetiny si pak oba týmy vytvořily další sérii menších šancí. Frodl vychytal Bella či Krastenbergse a naopak Klouček vyřešil pokus Šťastného. Branka již ale nepadla. O druhé pauze stále Vary vedly jasně 4:1.
Motor do třetí třetiny zkoušel vstoupit aktivně. Branku ale z první akce na druhé straně vstřelili domácí. Klouček nedobře zachytil puk ze strany a Jiří Černoch mu ho pod lapačkou procedil v čase 43:24 za záda - 5:1. Motor následnou neúspěšnou trenérskou výzvou zamířil do oslabení. Domácí ale přesilovou hru tentokrát nezvládli využít.
V následné pasáži se pak dlouho čekalo na nějaký další rozruch před jedním z brankářů. Ten přišel na konci čtyřicáté deváté minuty, kdy Lukošik z mezikruží ve velké šanci minul. Posledních deset minut zápasu pak ještě přineslo výhodu budějovického týmu. Držení Egleho Jihočeši pak vylepšili ještě o podrážení Minárika, a tak na světě byla dlouhá přesilovka pět na tři. Při ní zajímavě pálil Krastenbergs, avšak ani on Frodla se střelou od modré čáry nepřekvapil.
Naopak na druhé straně musel po konci trestu Klouček řešit únik Minárika, ale s jeho ne úplně přesvědčivým zakončením si dokázal poradit. Zápas tak doputoval do svých posledních pěti minut. V nich měli oba brankáři na práci již jen menší zákroky, jelikož zápas byl již rozhodnut. Závěr zápasu již nic změnit nemohl. Budějovice tentokrát padly jasně 1:5.
Karlovy Vary - České Budějovice 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Mamčics, 17. Jones (Egle), 19. P. Tomek (Brickley, Egle), 33. Jones (Minárik, M. Kočí), 44. Černoch (O. Beránek, Jiskra) - 23. Hoch (Ordoš, Pýcha). Rozhodčí: Barek, Mejzlík - Špůr, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 4237.
Karlovy Vary: Frodl - Brickley, M. Kočí, Winberg, Mamčics, Schmiemann, Eronen, J. Myšák - Jiskra, Černoch, O. Beránek - Šťastný, Jones, Bambula - Koffer, Egle, P. Tomek - T. Redlich, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
České Budějovice: Klouček - Nordsäter, Vála,Vráblík, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Andersen - Ordoš, Bulíř, Krastenbergs - Pour, Hoch, Lántoši - Ahl, Bell, Hejduk - M. Beránek, Toman, Zachar. Trenér: Robert Petrovický.