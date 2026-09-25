Archeologové na Jičínsku odkryli osídlení staré tisíce let

Než na Jičínsku začnou bagry hloubit základy pro nový dálniční obchvat Úlibic, odborníci důkladně prohledali budoucí trasu. Záchranný archeologický výzkum, který probíhal od června do 18. září, přinesl nálezy sahající až do mladší doby kamenné. Výzkum zadalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, terén prozkoumalo sdružení společností Samson Praha, Labrys a Archeologické centrum Olomouc.
Nejstarší vrstva osídlení pochází z neolitu a váže se ke kultuře s lineární keramikou. Archeologové zde nalezli keramické střepy s rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vzniklé štípáním kamene. V zemi se zachovaly jámy po dřevěných sloupech obytných staveb, jejichž rozmístění dovoluje rekonstruovat půdorysy celých domů. Součástí tehdejšího sídliště byly i zásobní jámy a hliníky, tedy povrchové lomy na těžbu hlíny.
Z doby bronzové výzkum zachytil dvě samostatné sídlištní lokality. Převažují v nich keramické zlomky, ale objevily se také kovové předměty, konkrétně bronzové jehlice.
Nejmladší etapa osídlení spadá do raného středověku. Archeologové tu odkryli zahloubené objekty, jejichž účel zatím zůstává nejasný, a zlomky keramických nádob. Archeoložka Michaela Bartoš Dvořáková vysvětlila, že odborníci nyní dohledávají srovnatelné nálezy z jiných lokalit, aby dokázali spolehlivě vyhodnotit, jak bylo místo v raném středověku využíváno.
Nikola Jandová z Archeologického centra Olomouc uvedla, že terénní část výzkumu se podařilo dokončit před termínem stanoveným zadavatelem. Práce nyní přechází do laboratoří, kde budou nálezy zpracovávány a dokumentovány. Součástí průzkumu byl také systematický detektorový průzkum terénu.
Samotný obchvat Úlibic postaví za 1,07 miliardy korun bez DPH sdružení polského Budimexu a české firmy FIRESTA. Stavba silnice o délce 1,6 kilometru má pravomocné stavební povolení, zahájení prací se plánuje na listopad a dokončení na rok 2029. Obchvat svede dopravu východně od obce a na severní straně zakončí mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 směrem na Novou Paku a do Krkonoš. Tímto úsekem dálnice D35 v Královéhradeckém kraji skončí, navazující trasa přes Český ráj do Turnova má vyrůst jako přeložka stávající silnice I/35, nikoli jako dálnice.
Zdroj: autorský text / ČTK