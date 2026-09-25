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Archeologové na Jičínsku odkryli osídlení staré tisíce let

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Než na Jičínsku začnou bagry hloubit základy pro nový dálniční obchvat Úlibic, odborníci důkladně prohledali budoucí trasu. Záchranný archeologický výzkum, který probíhal od června…
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