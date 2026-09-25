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Tesco v Česku již brzy skončí: Oblíbený řetězec má nahradit konkurence ze zahraničí

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Tesco zvažuje prodej českých a slovenských poboček. O koupi mají zájem Schwarz Group, Albert i polská Biedronka, která u nás zatím nepůsobí.
Prodejna Tesco

Prodejna Tesco

Zdroj: Foto: Uživatel pepanos / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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