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Nenápadná zřícenina Louzek má slavnou minulost. Jako lapka tu působil husitský vojevůdce

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Už jste někdy slyšeli o Zemské cestě? Možná vám připomíná zemskou stezku zvanou kaplickou neboli cáhlovskou, kterou dal král Přemysl Otakar II. ve 13. století rozšířit poté, co sňatkem vyženil Rakousy a která vedla z jižních Čech do Lince. Zemská cesta, jež víceméně kopíruje zmíněnou středověkou zemskou stezku, je moderním česko-rakouským projektem na podporu hradů a zámků v této oblasti. K nim patří například i zřícenina hradu Louzek, jenž leží asi čtyři kilometry na jih od města Kaplice.
hrad Louzek

hrad Louzek

Zdroj: Foto: Ja'n Dudík, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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