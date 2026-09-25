V Japonsku drtí LG, Samsung i TCL značka, o které jste nikdy neslyšeli. Její název pochází z němčiny a má ho 20 let

Když se řekne japonský trh s televizory, většina Evropanů automaticky pomyslí na Sony, Panasonic nebo možná Sharp. Jenže retailová data analytické firmy BCN, která sleduje prodeje v japonských obchodech, ukazují něco jiného: v čele stojí REGZA. Značka, jejíž název vznikl v roce 2006 odvozením z německého slova „Regsam“ (tedy „živost“ či „dynamika“) a která si od té doby vybudovala pozici, jakou LG ani Samsung v Japonsku nedokázaly ohrozit. V roce 2026 slaví dvacet let existence. A přestože ji vlastní čínský gigant Hisense, pro japonského zákazníka zůstává domácím brandem. Proč o ní u nás zpravidla nikdo neslyšel? Protože
TVS REGZA na svém oficiálním webu uvádí, že působí „především v Japonsku“, a na českém e-shopu Hisense najdete televizory pod značkou Hisense, ne REGZA. Co přesně znamená „drtí“ a odkud ta čísla pocházejí
Tvrzení o dominanci nestojí na dojmu, ale na konkrétních prodejních datech. BCN AWARD 2026, který hodnotí prodeje za rok 2025,
udělil REGZA první místo hned ve dvou kategoriích: LCD televizory s rozlišením 4K a vyšším a LCD televizory s rozlišením pod 4K. A nejde o jednorázový výsledek. Průběžná čísla za první pololetí 2026 ukazují, že TVS REGZA drží 29,1 % v segmentu LCD pod 4K a 24,3 % v kategorii LCD 4K a vyšší.
Pro srovnání: za rok 2024 vypadalo pořadí japonského trhu podle BCN takto:
Pořadí Značka Podíl 1. TVS REGZA 25,4 % 2. Sharp 20,6 % 3. Hisense 15,7 % 4. TCL 9,7 % 5. Sony 9,6 % 6. Panasonic 8,8 %
LG a Samsung se do tohoto otevřeného žebříčku šesti největších hráčů vůbec nedostaly. TCL samo přiznává, že mu v Japonsku stále chybí dostatečná lokalizace. REGZA a Sharp navíc tvořily dohromady zhruba polovinu celé kategorie.
Proč zrovna německý název a co se za 20 let stalo
Oficiální výroční materiály REGZA vysvětlují etymologii stručně: název vznikl z německého „Regsam“ a zároveň funguje jako akronym „Real Expression Guaranteed by amaZing Architecture“. Proč padla volba právě na němčinu, firma podrobněji nekomentuje, jisté je jen toto odvození.
Časová osa značky přitom čte jako příběh japonské elektroniky posledních dvou dekád:
2006 – Toshiba uvádí značku REGZA jako nástupce svých televizorů. 2009 – CELL REGZA, technologická demonstrace s procesorem Cell. 2011 – časný vstup do rozlišení 4K. 2017 – Toshiba prodává 95 % své televizní divize skupině Hisense. Důvody? Soustředění na jiné obory, omezená schopnost dál investovat do vizuálních produktů a závěr, že Hisense má pro další rozvoj vhodné zdroje. 2021 – firma se přejmenovává na TVS REGZA. 2026 – značka slaví dvacáté výročí a dál vede japonské retailové prodeje.
Zbývajících 5 % dodnes drží Toshiba. REGZA tedy není čistě čínská ani čistě japonská. Je výsledkem spojení japonského vývoje a značky s čínským vlastnictvím a výrobním zázemím.
Lokální důvěra plus čínské zázemí: recept, který funguje
Klíčová otázka zní: jak je možné, že značka, kterou v Evropě prakticky nikdo nezná, poráží globální giganty? Odpověď se skládá ze tří vrstev.
Síla domácího brandu. Už v roce 2018 analytici BCN popisovali, že Hisense měl v Japonsku pověst „levné značky“, zatímco REGZA si držela technologickou reputaci a emocionální vazbu zákazníků. Hisense proto značku nepohřbil, naopak ji nechal žít a využil její důvěryhodnost.
Lokalizace, která jde hluboko. REGZA nabízí funkce silně svázané s japonskými televizními návyky. Typickým příkladem je TimeShift Machine, průběžné nahrávání televizního vysílání, takže divák může kdykoli „přetočit“ živé vysílání zpět. V Evropě nic takového běžný televizor v této podobě nenabízí. K tomu se přidává AI hlasový navigátor, integrace s japonským vysíláním a cloudovými službami.
Globální výrobní zázemí Hisense. TVS REGZA v rozhovorech pro BCN otevřeně mluví o synergii: globální měřítko skupiny Hisense zajišťuje kapacitu, panely a rychlé rozhodování, zatímco japonský tým vyvíjí produkty šité na míru domácímu trhu. Nabídka pokrývá rozpětí od 61 do 254 cm (24 až 100 palců); REGZA nevyhrává jedním modelem, ale celou šíří portfolia.
Výsledek? Přes pět milionů připojených zařízení REGZA v japonských domácnostech a odhadovaný podíl instalované základny nad 25 %.
Není to stejný příběh jako Sony a TCL?
Nabízí se srovnání s čerstvou dohodou mezi TCL a Sony. Na konci března 2026 obě firmy
podepsaly definitivní smlouvu o vzniku joint venture BRAVIA Inc., kde TCL bude držet 51 % a Sony 49 %. Nový podnik má převzít vývoj, výrobu, prodej i servis v oblasti domácí zábavy. Start je plánovaný na duben 2027.
Podobnost existuje: v obou případech se čínské výrobní zázemí kombinuje se silným zavedeným japonským brandem. Rozdíly jsou ale podstatné. Hisense koupil 95 % televizní divize Toshiby už v roce 2017 a má za sebou několik let integrace. Sony a TCL teprve začínají a jdou cestou většinového partnerství, nikoli akvizice celé značky. BRAVIA Inc. má navíc pokrýt širší oblast domácí zábavy, nejen televizory.
Co z toho plyne pro českého zákazníka
Televizory REGZA si v Česku oficiálně nekoupíte. Na českém webu Hisense najdete MiniLED modely s VIDAA, 144Hz panely a podporou AirPlay, tedy solidní výbavu za konkurenceschopné ceny. Jenže pod kapotou je víc, než se na první pohled zdá: Hisense Japan u některých modelů přímo uvádí obrazový engine vyvinutý společně s TVS REGZA. Technologie, která v Japonsku pomáhá značce vést trh, tak nepřímo proniká i do televizorů prodávaných v Evropě.
Podle nás má smysl číst Hisense méně jako „levnou alternativu“ a více jako značku, která tiše těží z dvacetiletého know-how bývalé Toshiby. Pořád ale rozhoduje konkrétní model, servis a cena v české nabídce. Žádný brand nevyhrává automaticky jen proto, že má silný příběh na druhém konci světa.
REGZA je důkazem, že na televizním trhu nemusí vyhrát ten, kdo je nejviditelnější globálně. Stačí být dostatečně důvěryhodný lokálně a mít za zády někoho, kdo umí vyrábět ve velkém.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík