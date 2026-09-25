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V Japonsku drtí LG, Samsung i TCL značka, o které jste nikdy neslyšeli. Její název pochází z němčiny a má ho 20 let

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REGZA. Televizní značka, která v Japonsku vede retailové prodeje, ale v Česku ji oficiálně nekoupíte. Její název nese dvacet let.
Televizor REGZA, Japonsko, Fifa 10

Televizor REGZA, Japonsko, Fifa 10

Zdroj: yoppy / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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