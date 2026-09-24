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eŽádanka: Nový standard pro pacienty i lékaře

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Papírovým žádankám na vyšetření, které se často ztrácely nebo nebyly k přečtení, pozvolna odzvoní. Český zdravotnický systém uplatňuje moderní digitální nástroje, které navazují na úspěšné zavedení eReceptu a eNeschopenky. Klíčovým krokem v této transformaci je systém eŽádanka, který zjednodušuje komunikaci mezi praktickými lékaři, specialisty, laboratořemi a samotnými pacienty.
lékařka vypisuje žádanku

lékařka vypisuje žádanku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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