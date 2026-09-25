Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí

Skloubit mateřství a studium je pro ženu náročné, i když má partnera, který s výchovou potomka pomáhá. Nemluvě o zajištěném zdroji příjmů i bydlení. Jakmile je ale na výchovu dítěte sama a k tomu studuje vysokou školu, je téměř nemožné si představit, že se to dá bezproblémově finančně utáhnout. Své o tom ví i studentka varšavské univerzity, která se svým malým synem bydlí na vysokoškolské koleji. Lepší bydlení si dovolit nemůže.
S dítětem bydlí na vysokoškolské koleji
S rodinným rozpočtem Patrycja Ojdowska, která studuje Varšavskou zemědělskou univerzitu a vychovává malého syna Stanislava, sotva vyjde. S chlapcovým otcem se rozešla a vzhledem k tomu, že studuje, moc vyskakovat si nemohou. Pronajmout si byt v polské metropoli je vysoko nad její finanční možnosti. Rozhodla se proto, že budou společně bydlet na vysokoškolské koleji. O tom, jak se synem tráví čas, žena často informuje na sociálních sítích.
Přestože bydlení na ubytovně pro studenty je velmi skromné, za pokoj žena měsíčně platí v přepočtu přes sedm tisíc korun. Uvědomuje si, že to není úplně ideální prostředí pro syna, ale snaží se dělat, co může. Kdyby si pronajala byt, byl by nájem více než dvojnásobný. To je pro studující matku, která se pod přezdívkou Miss Rolnik dělí o své poznatky s uživateli platformy TikTok, příliš vysoká částka. Někteří diskutující jí ale mají za zlé, že syn vyrůstá v takovém prostředí.
Mladá matka ukázala, jak se synem žije
Vysokoškolské koleje, kde si mladí lidé prostě užívají, nejsou nejvhodnějším místem pro výchovu malého dítěte. Mladá matka se ale snaží, aby její syn měl v rámci možností bezpečný a útulný domov. Na nepříjemné výtky uživatelů internetu reagovala tím, že se rozhodla ukázat, v jakém prostředí společně žijí. Natočila video, na kterém je vidět celý pokoj na studentské ubytovně, který upravila tak, aby oběma sloužil co nejefektivněji.
@miss_rolnik Odpowiadanie użytkownikowi @pawel9889462 #studia #akademik #studiazdzieckiem #sggw #mamanastudiach ♬ dźwięk oryginalny – Demeter
Ve svém malém království má svobodná matka se synem prý všechno, co potřebují. „Máme větší pokoj se třemi postelemi. Stanislav chtěl mít palandu, takže nahoře spí a dole jsou police, kde má hračky a další věci. Máme dva stoly, dvě postele, skříňky, pohovku, ledničku a z okna moc pěkný výhled,“ říká ve videu Ojdowska. V kartonových krabicích má uložené nádobí i trvanlivé potraviny. Vynalézavá žena si omezený prostor dokonale zorganizovala, což diskutující ocenili. „Máte tam čisto a dítě má vlastní postel. V některých nájemních bytech jsou horší podmínky,“ napsal jeden z nich.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Martina Ševčíková