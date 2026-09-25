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Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí

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Přestože vysokoškolské koleje nejsou nejvhodnějším místem pro výchovu malého syna, mladá matka se snaží v rámci možností mu poskytnout bezpečný a útulný domov.
Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí

Platí 7 tisíc za pokoj na koleji a vychovává tam syna. Lidé ji za to odsoudili, ona jim ukázala, jak spolu žijí

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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