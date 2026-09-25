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Vážil 133 kilo a paže měl přes 60 centimetrů. Slovenský obr Križo jde na Olympii ukázat formu kariéry

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Nejúspěšnější slovenský kulturista v historii Olympie je zpátky. Michal Križánek se na nejprestižnější pódium světa vrací poprvé od roku 2023 a fanoušci jeho formu přirovnávají k legendárnímu Philu Heathovi. Pár dní před startem začal s posledním sacharidovým plněním.
Vážil 133 kilo a paže měl přes 60 centimetrů. Slovenský obr Križo jde na Olympii ukázat formu kariéry

Vážil 133 kilo a paže měl přes 60 centimetrů. Slovenský obr Križo jde na Olympii ukázat formu kariéry

Zdroj: EVLS Prague PRO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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