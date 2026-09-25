Vážil 133 kilo a paže měl přes 60 centimetrů. Slovenský obr Križo jde na Olympii ukázat formu kariéryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážil 133 kilo a paže měl přes 60 centimetrů. Slovenský obr Križo jde na Olympii ukázat formu kariéry
Madridské derby skončilo v neděli výhrou Atlética 2:1, hlavní bitva se ale přesunula mimo hřiště. Trenér...
Osm výher, náskok 81 bodů a devět závodů do konce. Podle bývalého pilota Ralfa Schumachera je u Stříbrných...
Desítky let platilo, že Olympia je korunou i výplatou. To skončilo. Arnold Classic letos vyplatil vítězi...
V čelisti má železnou desku, na kontrolu ale nešel a lékaři vzkázal, ať mu případné špatné zprávy řekne až...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →